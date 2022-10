நிறைந்த அன்புடன் நம் குழந்தைகளுக்காக... சென்னப்பட்டணம் பொம்மைகள்!

பெங்களூரிலிருந்து மைசூர் செல்லும் பிரதான சாலையில் 60-வது கிலோமீட்டரில் இருக்கிறது, சென்னப்பட்டணம். இந்த சிறுநகரின் நுழைவாயிலிலேயே `Welcome to Land of toys' என்ற பிரமாண்ட போர்டு வரவேற்கிறது. நகரத்தின் உள்ளே இருபுறங்களிலும் சிறிதும் பெரிதுமாக ஏராளமான பொம்மைக்கடைகள். வட்ட வடிவ முகத்தோடு, ஈர்க்கும் வண்ணத்தில் மலர்ந்து புன்னகைக்கும் மர பொம்மைகள். வாழிடங்களுக்குள் நுழைந்தால் எல்லா திசைகளிலும் எந்திரங்கள் தேயும் சத்தம். பெரும்பாலும் எல்லா வீடுகளின் முகப்பிலும் சீராக வெட்டி அடுக்கப்பட்டுள்ளன மரக்கட்டைகள்.

சென்னப்பட்டணத்தில் தயாராகும் மரபொம்மைகளுக்கு உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பு. வடிவம் குலையாத அழகும் பளபளப்பும்கொண்ட இந்த பொம்மைகள், குழந்தைகளை மட்டுமின்றி பெரியவர்களையும் ஈர்க்கும். பிளாஸ்டிக்கிலும் தகரங்களிலும் தரமற்றுச் செய்யப்படும் பொம்மைகளைப் போலன்றி, குழந்தைகள்மேல் அக்கறையோடும் அன்போடும் செய்கிறார்கள் சென்னப் பட்டணம் கைவினைக் கலைஞர்கள். இந்த பொம்மைகளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கி மரபைக் காப்பாற்றியிருக்கிறது மத்திய அரசு.