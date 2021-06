கல்வி நிலையங்களில் பாலியல் தொல்லை... பெற்றோர், மாணவர்கள், சட்டம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

70 சதவிகிதக் குழந்தைகள் தெரிவித்தது!



“பாலியல் குற்றங்களுக்கான தண்டனைகளை மேலும் கடுமை யாக்க வேண்டும்’’ என்கிறார், பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆளான குழந்தைகள் மத்தியில் பணியாற்றி வரும் ‘வெளிச்சம்’ அமைப்பைச் சேர்ந்த ஷெரின்.



“குழந்தைகள் மீது நிகழ்த்தப்படும் சிறார் வதைகள் பற்றிப் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிட மிருந்தே கேட்டிருக்கிறேன். நாம் நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு அவை குரூரமானவை. பள்ளிகளில் தண்டனை என்கிற பெயரில் கையைத் தூக்கச் சொல்லி விட்டு மார்பகத்தில் கிள்ளுவது, பின்புறத்தில் கையால் அடிப்பது எனப் பலவிதங்களில் அத்துமீறல்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.



ஒரு வகுப்பில் பாலியல் குறித்துப் பேசியபோது, 70 சதவிகிதக் குழந்தைகள் தாங்கள் பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தனர். பதின்ம வயதில் குழந்தைகளின் அறியாமையைப் பயன்படுத்தி அவர்களிடம் அத்துமீறு கின்றனர். அதுவே, கல்லூரிகளில் இன்டர்னல் மதிப்பெண், புரொஜக்ட் என அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி பாலுறவுக்கு இணங்க மிரட்டு கின்றனர். முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொள்ளும் மாணவிகளை அவர்களது வழிகாட்டி மிரட்டு வதும் நடக்கிறது. ஆக, பள்ளி முதல் பிஹெச்.டி வரை பெண்களுக்கு இந்தத் தொல்லை.



ஒரு சிறுமியை சிறார்வதைக்கு உட்படுத்துவது ஆணுக்கு அந்த நேரத்துக் கிளர்ச்சி மட்டுமே. ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு உளவியல், உடல்ரீதியாக அது வாழ்நாள் வலியாக மாறிவிடுகிறது. குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன் முறைகளை நிகழ்த்துபவர்களுக்கு ஆண்மை நீக்கம் செய்யும் அளவுக்குத் தண்டனைகளைக் கடுமையாக்க வேண்டும்” என்கிறார் ஷெரின்.



சட்டம் மட்டும் போதாது... சமூக மாற்றம் தேவை!



`பாலியல் குற்றங்கள் நிகழும் போதெல்லாம் தண்டனைகள் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற குரலும் எதிரொலிக்கிறது. இந்திய தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் போக்சோ சட்டம் இக்குற்றங்களை எவ்விதம் கையாள்கின்றன?' - சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சரவணனிடம் கேட்டோம்.



``18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மீது நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் குற்றங் களுக்கு எதிராக ‘போக்சோ' (POCSO - The Protection of Children from Sexual Offences) சட்டம் இயற்றப் பட்டிருக்கிறது. மேலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தில் பாலியல் வன்முறைக்கெதிரான சட்டப் பிரிவுகள் இருக்கின்றன. அவற்றின் படி, பாலியல் வன்கொடுமை மட்டுமல்ல, அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்வதும் பாலியல் குற்றம்தான். மேலும், தொடுதல், வரம்பு மீறிப் பேசுதல், உடல் மொழியில் சைகை செய்தல் என அனைத்துமே பாலியல் குற்றங்கள் தாம்.



இதையும் தாண்டி முக்கியமான அம்சங்களைக்கொண்டு போக்சோ, பணியிடங்களில் பாலியல் தொந்த ரவுக்கு எதிரான சட்டம் என நிறையச் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் தெளிவான வரையறை இருக்கிறது.



18 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள பெண் குழந்தைக்குப் பாலுறவுக்குச் சம்மதம் தெரிவிக்கும் உரிமை இல்லை. எனவே, 18 வயதுக்குக் கீழ் உள்ள பெண்ணைத் திருமணம் செய்து உறவுகொண்டால்கூட அது பாலியல் வன்முறையாகக் கருதப்பட்டு ‘போக்சோ’ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படுவர். ‘போக்சோ’ சட்டத்தின்படி குற்றவாளிக்கு அதிகபட்சமாக ஆயுள் தண்டனை, மரண தண்டனைவரை விதிக்கப் படுகிறது. தொடுதல், சமிக்ஞை செய்தல் மற்றும் பாலுறவு சார்ந்து பேசுதல் ஆகிய வற்றுக்கு 3 - 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. பாலியல் குற்றச்செயலைப் பொறுத்தவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து வேண்டு மானாலும் வழக்கு தொடர்ந்து தனக்கான நீதியைப் பெற முடியும். பாலியல் குற்றங்களைப் பொறுத்தவரை அது நிகழ்த்தப்பட்டபோது அதை வெளிப்படுத்துவதற்கான பக்குவமும், சூழலும் இருந்திருக்காது. ஆகவே, அதை எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து வேண்டு மானாலும் சொல்லலாம். செல்போன் உரையாடல்களின் ஆடியோ பதிவு, எழுத்து வடிவ உரையாடல் எனில் அதன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் போன்றவைகூட சாட்சியமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது. சூழ்நிலை சாட்சிகளும் இதில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. என்றாலும், இந்தச் சட்டங்கள் மட்டும் போதாது, சமூக மனநிலையில் மாற்றங்கள் உருவாக வேண்டும்’’ என்கிறார் சரவணன்.