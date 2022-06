ஆன்லைன் அடிமைகளா இளைஞர்கள்?

Sapiens Lab என்ற மனநல ஆய்வு மையம், Mental Health Million என்ற திட்டத்தின் மூலம் The Mental State of the World என்ற மனநலன் சார்ந்த ஆய்வை ஒவ்வோர் ஆண்டும் மேற்கொண்டுவருகிறது. சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் அதன் முடிவுகள், 18 முதல் 24 வயது வரையிலான இளையோரின் மனநலன் சார்ந்து அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்களைத் தருகின்றன. ‘ஸ்மார்ட் போன் மற்றும் இணையம் சார்ந்த அதீதப் பயன்பாடு, இளையோர் மனநலனில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பத்து ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இதே வயதினருடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தத் தலைமுறை இளையோர் மகிழ்ச்சியாக இல்லை’ என்கிறது இந்த ஆய்வு. அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக, இந்த ஆய்வில் அதிக எண்ணிக்கையில் பங்கெடுத்தவர்கள் இந்தியர்கள் என்பது இங்கு கவனத்துக்குரியது; கவலைக்குரியதும்கூட.