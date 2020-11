இந்த வருட வருமானத்தை கடந்த வருடக் கணக்கில் சேர்க்கலாம்... வரியைக் குறைக்கும் வழி இதோ..!

சம்பள வகை என்பது மாதாந்தரச் சம்பளம், அகவிலைப்படி உயர்வு, பதவி உயர்வுக்கான நிலுவை, விடுப்புக்கான சம்பளம், விடுப்பு ஒப்படைப்புக்கான (Surrender of earned leave) சம்பளம், போனஸ் ஆகியவை அடங்கும்.

இவை அனைத்தும் பணியாளருக்குத் தரப்பட்டிருந்தாலும் தரப்படாமல் இருந்தாலும் (Whether paid or not), நிதி ஆண்டு முடியும்வரை கொடுக்கப்படாமல் இருந்தாலும் கட்டாயம் வரிக்கணக்கில் கொண்டு வந்தே ஆக வேண்டும்.

இத்துடன்கூட அடுத்த நிதி ஆண்டுக்கு அதாவது, 2020-21 நிதி ஆண்டுக்கு உரிய சம்பளமோ, சம்பள முன்பணமோ முந்தைய நிதி ஆண்டிலேயே (அதாவது, 2019-20) தரப்பட்டிருந்தாலும். அதையும் 2019-20 நிதி ஆண்டுக் கணக்கில் கொண்டுவந்து வருமான வரியைக் கணக்கிட வேண்டும் என்பது விதி.இந்த வரிக் கணக்கு விதியைப் பயன்படுத்தி 2019-20-க்கு வரியைக் குறைக்கலாம் அல்லது வரி கட்ட வேண்டியதைத் தவிர்க்கலாம். எப்படி என ஓர் உதாரணத்துடன் பார்ப்போம்.