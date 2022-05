கனவு - 34 - திருவாரூர் - வளமும் வாய்ப்பும்

உலக அளவில் பல நிறுவனங்கள் ஸ்ட்ரா போர்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுவருகின்றன. அவற்றில், காம்பாக் சிஸ்டம்ஸ் (Compak Systems), நியூ பாம்பூ பேப்பர் கோ லிமிடெட் (New Bamboo Paper Co. Ltd) போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை. இதில் பாம்போ பேப்பர் நிறுவனம் மட்டும் ஆண்டுக்குத் தோராயமாக 380 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வருமானம் பெறுகிறது.

பெரும்பாலும் இயந்திரங்களைக் கொண்டுதான் நெற்பயிர்கள் அறுவடை செய்யப்படுகின்றன. இவற்றை பண்டல் பண்டலாக இயந்திரங்களே உருட்டித் திரட்டித் தயார்செய்கின்றன. இவற்றை லாரிகள் வழியாகத் தொழிற்சாலைகளுக்கு எடுத்துவந்து, மெக்கானிக்கல் டிஃபைபிரில்லேஷன் புராசஸ் செய்து ஃபைபராக மாற்றுகிறார்கள். இது சிறிய, பெரிய அளவிலான சிலிக்கான் தூளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, பின்னர் எம்டிஎஃப் பலகைகளாக மாற்றப்பட்டு, தேவையான அளவுகளில் வெட்டி அடுக்கப்படுகின்றன. இவ்வகையான பலகைகள் லேசர் கட்டிங் செய்வதற்கும், ஆணி அடிப்பதற்கும் சுலபமானதாக இருக்கும். வைக்கோல் பொதுவாகக் கதகதப்பான தன்மைகொண்டது என்பதால், ஈரப்பதத்தால் பலகைகள் உப்பிக்கொள்வது தடுக்கப்படும். அதனால்தான், வைக்கோலிலிருந்து உருவாக்கப்படும் எம்டிஎஃப் பலகைகளுக்குச் சர்வதேச அளவில் பெரிய வரவேற்பு உள்ளது.

மரங்களை வெட்டிப் பலகைகளை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக, வைக்கோல் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதால் இவை இயற்கைக்கு ஆதரவானதாக இருக்கின்றன. சுற்றுச்சூழலையும் பாதிக்காத ஒரு தொழிற்சாலையாக இதை உருவாக்க முடியும் என்பது கூடுதல் சிறப்பு அம்சம்.