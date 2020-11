பதிப்புத்துறையின் முகம்!

க்ரியாவின் வெளியீடுகள் என்பது தமிழ் எழுத்தாளர்களால், வாசகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட ஒன்றாகவே இருந்திருக்கிறது. காரணம் க்ரியா வெளியிட்ட புத்தகங்களின் உள்ளடக்கம், வடிவமைப்பு, நேர்த்திதான். இதுவே க்ரியாவின் அடையாளமாகவும் இருக்கிறது.

ஜெர்மன் மொழியிலிருந்து காஃப்காவின் ‘விசாரணை’, ழிக் பிரட் லென்ஸின் ‘நிரபராதிகளின் காலம்’, பிரஞ்ச் மொழியிலிருந்து ஆல்பெர் காம்யுவின் ‘அந்நியன்’, ழீன் பால் சார்த்தரின் ‘மீள முடியுமா?’, எக்சுபெரியின் ‘குட்டி இளவரசன்‘, ழாக் பிரெவரின் ‘சொற்கள்’ போன்ற மிக முக்கியமான நூல்களை நேரடியாக மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கிறது. க்ரியாவின் மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் தமிழ் இலக்கிய எழுத்தாளர்களுக்கு, வாசகர்களுக்குப் பெரும் வெளிச்சமாக இருந்தன. நாவல், சிறுகதை, கவிதை என்றில்லாமல் சினிமா சார்ந்த ‘ஃப்ரான்ஸ்வா த்ரூஃபோ’, ‘ரோபெர் ப்ரெஸ்ஸோன்’, ‘லூயி மால்’ போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற சினிமா இயக்குநர்கள் குறித்த நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறது. தமிழ் நூல்களை, மொழிபெயர்ப்பு நூல்களை வெளியிட்டதோடு ஆங்கிலத்திலும் ‘The Message Bearers’, ‘Tamil Revivalism in the 1930s’, ‘Growth Inequalities and Poverty in Tamilnadu’, ‘How I made my Dictionary?’, ‘Colporul : A History of Tamil Dictionaries’, ‘Zen Heart, Zen Mind’, ‘Computational Approaches to Tamil Linguistics’, ‘The BBI Combinatory Dictionary of English’, ‘New Dimensions in Tamil Epigraphy’ போன்ற நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறது. ‘Chola Bronzes’, ‘Tiruvengadu Bronzes’ போன்ற அரிய நூல்களையும், ‘Spiders : An Introduction’ என்ற பூச்சிகள் பற்றிய நூலையும் நேர்த்தியாக வெளியிட்டிருக்கிறது.