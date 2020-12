UNLOCK அறிவியல் 2.O - 6

இது சாதாரணப் பயிற்சி அல்ல; ஆழ்ந்த/தீர்க்கமான பயிற்சி (Deliberate Practice). மரபணுவினால் வரும் அறிவாற்றலுடன் இந்த ஆழ்தீர்க்கப் பயிற்சி இணைந்துகொண்டால், விளைவு உயரிய நிபுணத்துவமாக உருவாகிறது என்பதை விளக்க ‘மத்தேயு விளைவு’ (Matthew Effect) என்ற விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ‘உள்ளவனுக்கு இன்னும் அதிகமாகக் கொடுக்கப்படும்’ என விவிலியத்தில் வரும் வாக்கியத்தை நினைவுபடுத்துவதாக இருப்பதால், அதை எழுதிய மத்தேயுவின் பெயரை இந்த விதிக்குப் பொருத்தமானதாக வைத்தார் சமூகவியல் வல்லுநர் ராபர்ட் மெர்ட்டன்.



சரி, `என்னதான் இந்த ஆழ் தீர்க்கப் பயிற்சி? அதை எப்படிச் செய்வது? அதைப் பின்பற்றும்போது என்ன நடக்கிறது?’ எனப் பல கேள்விகள் எழலாம். கூர்கவனம் கொண்ட, பின்னூட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்த்து முன்னேற்றம் காணும் ஒரு பயிற்சி முறை இது.



எளிதான ஓர் உதாரணத்தை முதலில் பார்க்கலாம். ‘உலகத் தரமான சமையல் கலைஞராக வர வேண்டும்’ என்ற இலக்கை அடைய ஒருவர் விரும்புகிறார். சமையல் பற்றிய அடிப்படைகளைக் கற்றறிந்த பின்னர் தனது நெருங்கிய குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கு முதலில் சமையல் செய்து கொடுத்து அவர்களது பின்னூட்டத்தைப் பெறுகிறார். பின்னர் சிறிய உணவகத்தில் வேறொரு சமையல் கலைஞருக்கு உதவியாளராக இருந்து வாடிக்கையாளர்களின் பின்னூட்டங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, தனது திறனை மேம்படுத்திக்கொண்டே போகமுடியும். இப்படிப் பின்னூட்டம் பெற்று அதை மீண்டும் புகுத்த, என்ன மசாலா வகையை எந்த எண்ணெயில் சேர்த்து, எவ்வளவு வெப்பத்தில் என சமையலின் சூட்சுமம் அடுக்கடுக்காக மூளையில் சேகரமாகிவிடும்.



வேறு சில உதாரணங்கள்:



முறையாக ஓவியம் பயிலாத நீங்கள் ஓவியராக வேண்டும் என விரும்பினால் என்ன செய்வீர்கள்? ஆழ் தீர்க்கப் பயிற்சி முறைப்படி, புகழ்பெற்ற ஓவியங்களைப் பிரதி எடுப்பதில் ஆரம்பிக்கலாம். அசலுடன் பிரதியை ஒப்பிட்டுப் பார்த்துவிட்டு, மீண்டும் வரைய வேண்டும். அசலுக்கும் பிரதிக்கும் துளியும் வேற்றுமை இல்லை என்ற நிலை வரும்போது ஓவியம் வரைவதன் சூட்சுமம் மூளைக்குள் பதிந்திருக்கும். அதற்குப் பின்னர் உங்களது சொந்த ஓவியங்களைத் தீட்டுவது எளிதாகிவிடும்.



சரியான உச்சரிப்பில் ஆங்கில வார்த்தைகளைப் பேச நினைக்கிறீர்கள். என்ன செய்யலாம்? முதலில் 10 வார்த்தைகளில் ஆரம்பியுங்கள். கூகுளில் என்ன வார்த்தையோ அதை எழுதி அதனுடன் `how to pronounce’ என்பதைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். உதாரணத்திற்கு, Neurology என்பதற்கு கூகுளில் `Neurology how to pronounce’ என்பதைக் கொடுங்கள். அமெரிக்க அல்லது பிரிட்டிஷ் உச்சரிப்பு வேண்டுமா என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அது எப்படி உச்சரிக்கிறது என்பதை முதலில் கேட்டுக் கொண்டபின்னர் `Practice’ என்பதை அழுத்தி நீங்கள் உங்களது உச்சரிப்பைப் பதிவு செய்யுங்கள். தவறாகச் சொன்னால், கூகுள் இடித்துரைக்கும். சரியாகச் சொல்லி அதனிடம் ‘Good job!’ வாங்கும் வரை அந்த வார்த்தையை மீண்டும், மீண்டும், மீண்டும் சொல்லுங்கள். 10 வார்த்தைகள் முடிந்ததா? அடுத்து 20 வார்த்தைகளை எடுத்து இதே பயிற்சியை ஆரம்பியுங்கள். 2,000 வார்த்தைகள் முடிந்தபின்னர் மீண்டும் ஒரு முறை முதல் வார்த்தையில் தொடங்கி உச்சரிப்பைப் பதிவு செய்து மதிப்பீடு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். வார்த்தைகளின் உச்சரிப்பு சூட்சுமம் உங்கள் மூளைக்குள் சேகரமாகிவிடும்.