UNLOCK அறிவியல் 2.O - 7

இந்த வாரத்தில் நாம் பார்க்கப் போகும் விஷயம், பிணத்தையும் வாய் பிளக்க வைக்கும் பணம்.



இப்போது இதைத் தேர்ந்தெடுக்கக் காரணம் இருக்கிறது. 2014க்குப் பின்னர் பிட்காயின் போன்ற கிரிப்டோ கரன்சிகளின் மதிப்பு கிடுகிடுவென பரமபத ஏணியில் ஏறியபடி இருக்க, பலரும் அடிப்படைகளைப் புரிந்துகொள்ளாமல் மந்தை மனநிலையில் திடீர் குபேரர்கள் ஆகப்போகிறோம் என்ற கனவுடன் பணத்தைக் கொட்டினர். 2017-ல் தடாலென பாம்பு கொத்தியது போல மதிப்பு சரேலெனக் குறைந்துபோக, திகிலானார்கள்.



கிரிப்டோவின் மதிப்பு கொரானா லாக்டௌனிற்குப் பின்னர் உயர்ந்தபடி இருக்கிறது. மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னிருந்த 20,000 அமெரிக்க டாலர் என்ற அளவை பிட்காயின் கிட்டத்தட்ட இந்தக் கட்டுரை எழுதப்படும் நாளில் மீண்டும் தொட்டுவிட்டது.



இடைக்குறிப்பு: இந்த வாரக் கட்டுரையை முழுக்கப் படித்து முடித்தால் உங்களுக்கு கிரிப்டோ பற்றிய தெளிவு கிடைப்பது மட்டுமல்ல; சுறுசுறுப்பாக முனைந்து செயல்படும் சிலருக்குப் பரிசுகளும் காத்திருக்கின்றன. தொடர்ந்து படியுங்கள்.



முதலில் எளிய அடிப்படைகள்.



பணம் என்றால் என்ன? புன்னகைக்கும் காந்தியைக் கொண்ட வண்ணக் காகிதம்தான் பணமா? அந்தக் காகித கரன்சிகளைப் பணத்தின் தற்காலிகப் பரிமாற்ற ஊடகம் (medium of exchange) என்று வேண்டுமானால் சொல்லிக் கொள்ளலாம். நமது சமீபத்திய அனுபவத்தின்படி, காகித கரன்சி எளிதில் காலாவதியாகலாம். பணம் என்பது அடிப்படையில் உழைப்பின் மதிப்பைப் பொதிந்து வைத்திருப்பது (store of value). அது புழக்கத்திற்கு வருவதற்கு முன்பு, உழைப்பு என்பது பண்டமாற்று முறை மூலமாகவும், அதன் பின்னர் தங்கம் மூலமாகவும் பொதிந்துவைக்கப்பட்டது.