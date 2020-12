வாசகர் மேடை! - ஆக.. புஹா புஹா!

? பிக்பாஸை சுவாரஸ்யமாக்க நச்சுனு ஒரு டாஸ்க் சொல்லுங்க?

‘ஸ்டாலின் நிற்கும் தொகுதியில் அவரை எதிர்த்து நிற்பேன்’ என்று சீமான் கூறியிருக்கிறார். இருவரின் பிரசாரமும் எப்படியிருக்கும்?

? டி.ராஜேந்தர் சரித்திரப் படம் எடுத்தால் மன்னருக்கு எப்படி வசனம் எழுதுவார்?

? 2020-ல் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுங்களேன்.

தியேட்டர் போய் படம் பார்க்காததால் கொஞ்சம் பணம் சேமிப்பு.



அ.வேளாங்கண்ணி, சோளிங்கர்



குடியை மறந்ததுதான். ( டாஸ்மாக் கடையை மூடியதாலே) வேறவழியில்லாமே பாசிட்டிவா மாறவேண்டிய சூழ்நிலை!



பா.து.பிரகாஷ், தஞ்சாவூர்



25.11.20 ஆனந்த விகடன் இதழில் 12-ம் பக்கம், வாசகர்களே எங்களின் `முக'வரியில் விரல் தேடுகிறது... கடைசியாக என்னுடைய போட்டோ. Wow!



மா.தருண், புதுக்கோட்டை



2020-ல் எனக்கு டபுள் பாசிட்டிவாய் நடந்த விஷயம் வாசகர் மேடையில் என் பெயர் இரண்டு முறை இடம் பெற்றதுதான்.



கண்ணண்செழியன், தேனி



நிறைய பேர் விசேஷத்துக்குக் கூப்பிடாததால் மொய்ச் செலவு மிச்சம்.



mani.pmp.5



அம்மா வீட்ல இருக்காங்க... Yes, my mom is a working woman.



raajini.vasan



இதுவரை கொரோனா பாசிட்டிவ் வரவில்லை.



skrajasekar20



600 பேருக்கும் மேல் இருந்த மொபைல் கான்டாக்ட் நம்பர்களில் ஏறக்குறைய 300 பேருக்கும் மேல் பேசி நட்பையும் உறவையும் புதுப்பித்துக்கொண்டதுதான்.



saravankavi8



என் இரண்டாவது மகன் திருமணத்தை வெகு சிக்கனமாக கொரோனா பீரியடில் நடத்தியது.



eromuthu



இரண்டு வருஷமா அப்பா அம்மா கூப்பிட்டாலும், அவங்ககூட நேரம் செலவழிக்கலை... இந்த வருஷம் லாக்டௌனில் சொந்த ஊர் வந்து அவங்ககூடதான் இருக்கேன்.



I_Banumathy



எனக்கு ஜலதோஷம் வந்தால் போன் பண்ணி விசாரிக்காத என் பிள்ளைகள், இந்தக் கொரோனா காலத்தில் எனக்கு சளி மற்றும் இருமல் வந்தவுடன் என் வீட்டிற்கு வந்து பல மணி நேரம் செலவிட்டது.



Shivan_113