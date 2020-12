வாசகர் மேடை! - அநெஅதிமுக!

? ரஜினியின் அரசியல் கொள்கை என்னவாக இருக்கும் என ஒரு ஹேஷ்டேக்காகச் சொல்லுங்களேன்!

? டி.ஆரும் பியர்ல் க்ரில்ஸும் பேசிக்கொண்டால் எப்படிப் பேசிக்கொள்வார்கள் என சுருக்கமாகச் சொல்லுங்களேன்!

பியர்ல் க்ரில்ஸ்: காட்டுல உங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இல்லையா?

டி.ஆர்: Your trying to uppress suppress and depress the views of a Tamilan.

SriRam_M_20

டி.ஆர்: புலி பத்தி ஏதாவது சொல்லட்டுமா?

பியர்ல் க்ரில்ஸ்: ஐயா சாமி என்னை விட்டுடுங்க, நான் திரும்ப காட்டுக்கே போயிடறேன்.

udayakumar

பியர்ல் கிரில்ஸ்:

நாம் இப்போது இருக்குமிடம் ஆபத்தான காட்டாறு.

நம் கூட இருப்பது டி.ஆரு

டி. ஆர்:

காட்டாற்றை நீந்தியே

சேர்ந்திடுவேன் ஊரு

நிச்சயமா நடக்கும்

நீ பாரு

இல்லேன்னா மாத்திக்குவேன் என் பேரு.

ஜெ.ஜான்சி சுப்புராஜ், கோண்டூர்

பி.கி: நான் மோசமானவன்.

டி.ஆர்: நான் பாசமானவன்,

நான் நேசமானவன்,

நான் ரோஷமானவன்

நான் ஆக்ரோஷமானவன்,

நான், ‌‌...

( பி.கி ‘மாயமானவன்’ ஆனார்)

BaluElango2

பியர்ல் க்ரில்ஸ்: சாதனை மேல சாதனை படைக்கிறதுதான் என்னோட லட்சியம் டி.ஆர். சார்.

டி.ஆர்: அப்ப, லட்சிய திமுகவில் சேர்ந்திடுங்க பியர்ல் க்ரில்ஸ்!

KLAKSHM