வாசகர் மேடை! - எப்படி இருக்கணும் 2021?

? ஆபீஸ் மீட்டிங்கில் உங்களை வெறுப்பேற்றும் விஷயம் எது?

? கிறிஸ்டோபர் நோலன் தமிழில் படமெடுத்தால் யாரை ஹீரோவாகப் போடலாம், ஏன்?

? 2021 எப்படி இருக்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

? ரஜினியின் தேர்தல் அறிக்கையில் என்னென்ன வாக்குறுதிகள் இடம்பெறலாம்?

? நீங்கள் கொரோனாத் தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தால் அதற்கு என்ன பெயர் வைப்பீர்கள்? என்ன காரணம்?

Go Back covid - `திரும்பிப் போ கோவிட்' என்னும் அர்த்தத்தில் பெயர் வைப்பேன். (`Go Back Modi' ஞாபகத்துக்கு வந்தால் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல)



ராம்ஆதிநாராயணன், தஞ்சாவூர்



L&L V - Live & Life Vaccine



saravankavi



One Nation



One Needle ONON



Elanthenral



`தாயத்து-21' : `நம்மூரு 'நம்பிக்கை'யைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில்.'



KRavikumar39



ONE TOUCH (`ஊசி ஒரே முறைதான்' என்பதன் சுருக்கம்)



KRavikumar39



Coவிடு



profile.



பெயரையே `நாட் பார் சேல்' என்று வைப்பேன். அப்போதுதான் மக்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைக்கும்!



parath.sarathi



சீமானாக்சின்:



கொரோனா ஒரு வந்தேறி வைரஸ் என்பதால் அதுக்கு எதிரா கடுமையாப் போராடும்.



A.Prabhakar.



சசிகலான்னு பெயர் வைக்கலாம். பீச்சுக்கு அழைச்சிட்டுப் போயி இனிமே வரவே மாட்டேன்னு சத்தியம் வாங்கிட்டு வழியனுப்பியும் வைக்கலாம்.



pachaiperumal23



சொன்னா காப்பி அடிச்சிருவாங்க. சொல்லமாட்டேன்.



Raja_AnvarTwits