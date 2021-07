வாசகர் மேடை: தாலாட்டு 2.0

? அதிகம் சினிமா நட்சத்திரங்களைக் கொண்ட தமிழக பா.ஜ.க., ஒரு திரைப்படம் தயாரித்தால் யார் யார் என்ன கேரக்டர்களில் நடிக்கலாம்?

? இது இளையராஜா பாட்டு, இது கண்ணதாசன் எழுதியது, இது வைரமுத்து எழுதியது என்று சில பாடல்களைக் கேட்டு ரசித்திருப்போம். ஆனால் அது அவர்களுடையதாக இருக்காது. அப்படி நீங்கள் இனிமையாக ஏமாந்த பாடல்கள் பற்றிச் சொல்லுங்கள்...

? மோடியும் ஸ்டாலினும் சந்தித்தபோது இருவரின் மைண்ட் வாய்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கும்?

? தாலாட்டுப் பாடல்களையே மறந்துவிட்ட சூழலில் டிரெண்டியாக நாலு வரியில் ஒரு தாலாட்டுப்பாடல் சொல்லுங்கள்...

ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாயோ...இல்லையொரு `நீட்'டு என்று சொல்லுவோர் யாருமில்லை... இங்கு வந்து ஏன் பிறந்தாய் செல்ல மகனே... கோச்சிங் கிளாஸ் போகவில்லை. கொண்டு விட வண்டியுமில்லை. பெட்ரோல் விலையேறியதால் வித்துப்புட்டேன் அன்பு மகனே... ஆராரோ ராரோ ஆரிரரோ...

திருமாளம் எஸ்.பழனிவேல்

ஆராரோ ஆரிராரிரோ அலுத்துப்போச்சா? ரகிட ரகிட பாடுறேன் கண்ணே நீயும் கண்ணுறங்கு!

 எம்.விக்னேஷ், மதுரை

வருந்தாதே பாப்பா வருந்தாதே...

ட்விட்டரும் பேஸ்புக்கும்

இருக்கு கவலைப்படாதே...

மோஜ்ஜும் ஜோஷும் இருக்கு

ஃபீல் பண்ணாதே...

 வெ.சென்னப்பன், தருமபுரி.

மாமன் அடித்தாரோ மாஸ்க் அணிந்த மல்லிகையே, அத்தை அடித்தாரோ ஆண்ட்ராய்டு அற்புதமே... அடித்தாரைச் சொல்லி அழு

வீடியோ காலில் திட்டலாம்.

balasubramni1

let me tell u kutti story pay attention listen to me

chellamae bedu waiting go and sleep

soonu baby ayyayoo this time la

bossu callingu baby eyes close u ma...

Kothaichandru82