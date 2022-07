வாசகர் மேடை: “வருங்கால கவர்னரா இருக்கேன்!”

தங்கபாலு: நான் பயங்கரமா மொழிபெயர்ப்பேன்.

ஹெச்.ராஜா: என் மொழிபெயர்ப்பே பயங்கரமா இருக்கும்.

தங்கபாலு: Hi Raja, I'm தங்கபாலு from Tamilnadu. How Are you?

ஹெச்.ராஜா: என்னது, தமிழ்நாட்டு ராஜாக்கள் காலத்துத் தங்கம் எல்லாம் திருடு போச்சா?

தங்கபாலு: நாட்டுல மொழிக்காகப் போராடுறாங்க!

ஹெச்.ராஜா: நாம போராடி மொழிபெயர்க்கிறோம்!

ஹெச்.ராஜா: கோல்டன் பால்ஜீ, இனிமேல் இந்தமாதிரி மொழிபெயர்க்கிற வேலைக்கெல்லாம் என்னைக் கூப்பிடாதீங்கன்னு அண்ணாமலை கிட்ட ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லிட்டேன்.

தங்கபாலு: ஏன்?

ஹெச்.ராஜா: பின்ன என்ன? வர்ற எல்லா தலைவர்களும் ‘‘அடுத்து ‘கமல்’ முதல்வராய் வந்தே தீருவார்’’ன்னு பேசறாங்க. கூட்டத்தில எல்லாரும் பேசினவங்களை முறைக்காம என்னை முறைக்கிறாங்க.

தங்கபாலு: உங்க டிரான்ஸ்லேஷன் சூப்பர். இவ்வளவு கச்சிதமா யாரும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியாது.

ராஜா: அப்படியா! எதை வைச்சி அப்படிப் பாராட்டுறீங்க?

தங்கபாலு: எலக்‌ஷன் ஃபண்டை ஹவுஸ் பில்டிங் ஃபண்டா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணீங்களே, அதைச் சொல்றேன்!

ஹெச்.ராஜா: தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றப்ப ராகுலிடம் இந்தில பேசச் சொல்லுங்க.

தங்கபாலு: ஏன்?

ஹெச்.ராஜா: ஆங்கிலத்துல பேசறதினாலதான் நீங்க பண்ற தப்பான மொழிபெயர்ப்பைக் கண்டுபிடிச்சுடறாங்க. எங்களைப் பாருங்க... மோடி என்ன பேசறார்னு மக்களுக்குப் புரியாது. நான் என்ன மொழிபெயர்க்கிறேன்னு மோடிக்குப் புரியாது.

தங்கபாலு: நீங்க இப்போ என்னவாக இருக்கீங்க?

ராஜா: வருங்கால கவர்னரா இருக்கேன்.

