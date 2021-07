வாசகர் மேடை: எல்லா மனிதர்களும் வடிவேலுதான்!

? ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற சீரியல் கில்லர் கதாபாத்திரம் ஒன்றில் தமிழ் நடிகர் நடிக்கலாமென்றால் உங்கள் சாய்ஸ் யார்?

`தி சைலன்ஸ் ஆப் தி லாம்ப்ஸ்’ படத்தில் வரும் மனிதர்களைக் கொன்று சாப்பிட்ட சீரியல் கில்லராக, ஹாலிவுட் நடிகர் அந்தோணி ஹாப்கின்ஸ் நடித்த கதாபாத்திரத்தில் நம்ம சத்தியராஜ் நடிக்கலாம்.

 க.விஜயபாஸ்கர், திருச்சி

Halloween படத்தில் வரும் Michael Myers கதாபாத்திரத்தில் கமல்.

SriRam_M 5

பீசஸ் படத்தில் போஸ்டனில் ஒரு கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவிகளை தொடர் கொலை செய்யும் கிறிஸ்டோபர் ஜார்ஜ் பாத்திரத்தில் ஆர்யா நடிக்கலாம்.

RavindranKanna25

The Happening : மர்மமான விஷவாயுவால் தாக்கப்படும் நகரைக் காப்பாற்றப் புறப்படும் ஹீரோவாக ஜெயம் ரவி, அவர் மனைவியாக ஹன்சிகா.

Kirachand4

Psycho திரைப்படத்தில் நயன்தாராவை நடிக்க வைக்கலாம்.

pbukrish

சைக்கோ - நார்மன் பேட்ஸ், கதாபாத்திரத்தில் தனுஷ் நடித்தால் `சைக்கோ ஜாக்கிரதை' எனும் அளவுக்கு மிரட்டிவிடுவார்!

RavindranRasu

டெக்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் அஜித் நடிக்கலாம். அட்டகாசமாக இருக்கும்.

karthikgauti

Joker (2019) வக்கீன் ஃபீனிக்ஸ். ஜோக்கரின் மனக்குமுறல்களை, தன் உடல்மொழியில் விக்ரம் அழகாக வெளிப்படுத்துவார்.

RamuvelK

`க்ரீப் 2’ படத்தில் அஞ்சான் சூர்யா நடித்தால் அமர்க்களமாக இருக்கும்.

Paa_Sakthivel

`ஐ சா த டெவில்’ ரோலில் ஜெயம் ரவி நடிக்கலாம்.

Paa_Sakthivel

அஜித் மற்றும் அதர்வாவை Memories of Murder படத்தில் நடிக்க வைக்கலாம்.

pbukrish

The silence of the lamps : Buffalo Bill's : பகத் பாசில்.

jerry

The Girl with the Dragon Tattoo படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கலாம்.

pbukrish

Insomnia-வில் கமல் அல்லது விக்ரம்.

parveenyunus

`ஜோக்கர்' கேரக்டரில்...

நான் கடவுள் ஆர்யா.

 மணிமேகலை பாலு, நாமக்கல்.