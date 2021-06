வாசகர் மேடை: ஐயோ அத்தான்

? சினிமா, அரசியல் என்று பயணம் செய்திருக்கும் சீமான் சின்னத்திரைக்கு வந்தால் என்ன நிகழ்ச்சி செய்யலாம்?

? ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் பதிவு எழுதவும் லாக்டௌன் வந்தால் எப்படி இருக்கும்?

? விஜய், அஜித் மேஜிக்மேனாக நடித்தால் படத்தில் என்ன மேஜிக் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

விஜய் & அஜித் படங்களின் ‘அப்டேட்’ என்றாலே ரசிகர்களுக்கு ‘மேஜிக்’தான்!



 பாலு இளங்கோ, வேலூர்.



அஜித் கொரோனா நோயாளிகளை பறக்கும் காரில் கொண்டு போய் விஜய்யிடம் காட்ட, விஜய் அவர்களை மருந்து இல்லாமல் உடனே குணமாக்குவதுபோல் நடிக்கலாம்.



radhika.ravindrran



பெட்ரோல் பங்கிற்குள் அஜித்/விஜய் நுழைந்ததும் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் பத்து ரூபாய்க்குக் குறைய வேண்டும்.



kavi.chennappan



மேஜிக் செய்து இருவரும் படத்துக்கு நல்ல கதையைக் கண்டுபிடிக்கலாம்..!



LAKSHMANAN_KL8



விஜய் ‘சுறா’ படத்திலும், அஜித் ‘விவேகம்’ படத்திலும் பண்ணியதைவிடவா புதுசா இனி மேஜிக் செய்துவிடப்போகிறார்கள்..?!



LAKSHMANAN_KL



அஜித் மாஸ்க்கை ஹெல்மெட்டாகவும், விஜய் சைக்கிளை பைக்காகவும் மாற்றும் மேஜிக் செய்ய வேண்டும்.



PG911_twitz



இருவரும் தங்களுக்காக சண்டை போடும் ரசிகர்களின் மோதலை நிரந்தரமாக நிறுத்தும் மேஜிக்கை செய்ய வேண்டும்.



SriRam_M_20



விஜய், அஜித் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னொரு படத்தில் நடித்தால், அதுவே ரசிகர்களுக்கு மேஜிக்தான்.



RamuvelK



அட்லி மெளனராகம், சத்திரியன் வரிசையில் ஒரு Now You See Me யா! செஞ்சிட்டாப்போச்சு.



pbukrish8



அஜித் மற்றும் விஜய் இருவரும் மேஜிக் செய்து, கைலாசாவில் இருக்கும் நித்யானந்தாவை இந்தியாவுக்கு வரச் சொல்லலாம்!



ManivannanVan