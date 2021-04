வாசகர் மேடை: அசுரன் VS ஈஸ்வரன்!

? அஜித் மாஸ்க், விஜய் சைக்கிள் வரை அரசியல் குறியீடு கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள். நடிகர்களின் சினிமாக் காட்சிகளை வைத்து ஜாலியான குறியீடுகள் சொல்லுங்கள்...

‘இது நம்ம ஆளு’ படத்தில் ‘நான் ஆளான தாமரை, ரொம்ப நாளாகத் தூங்கலை’ எனும் பாடல் வரி மூலம், ‘தாமரை சின்ன கட்சிக்காரர்களுக்கு டெபாசிட் கிடைக்குமா? கிடைக்காதா?’ என்ற கவலையில் தூக்கமே வராது என்ற குறியீடு.

 சி.பி. செந்தில்குமார், சென்னிமலை

ஹெலிகாப்டரில் சென்று பிரசாரம் செய்யப் போவதை, ‘பறந்தாலும் விடமாட்டேன்' என்று 'குரு' படத்திலேயே கணித்தவர் கமல்..!

LAKSHMANAN_KL

‘புவனா ஒரு கேள்விக்குறி’ - ரஜினி ஒரு கேள்விக்குறி.

pachaiperumal23

“வீரம்னா என்ன தெரியுமா..? பயப்படாத மாதிரி நடிக்கிறது...” என்று தன் இன்றைய அரசியல் நிலைப்பாட்டை அன்றே ‘குருதிபுனல்’ படத்தில் குறியீடாகக் கூறிவிட்டார் கமல்.

krishmaggi

‘நீ சூரியனை சுட்டுவிடும் தாமரையா...

எனை மெல்ல மெல்ல கொல்ல வரும் மோகினியா... ஜெ ஜெ உனக்கு ஜெ ஜெ’ என ‘ஜெ ஜெ’ படத்தில் பாட்டெழுதி இருப்பார் வைரமுத்து. அப்பவே பாஜக அதிமுக கூட்டணி வரும்னு சிம்பாலிக்கா சொல்லிட்டார்!

h_umarfarook2

‘பேங்க் ஒன்னு கட்டி விடுங்க, நடத்துறோம்’னு கைப்புள்ள வடிவேல் சொன்னது, பேங்க்கெல்லாம் தனியார்மயம் ஆகப்போகுதுங்குறதுக்கான குறியீடு

RamuvelK5

வடிவேலு குக்கரு என்று திட்டுவதைப் பார்த்தால், அவர் டி.டி.வி எதிர்ப்பாளர் என்பது தெளிவாகிறது.

pesumpadam

‘திருடா திருடா’ படத்தில் வரும் ‘வீரபாண்டிக் கோட்டையிலே’ பாடலில் ‘ரெட்டைச் சூரியன் வருகு தம்மா ( ஸ்டாலின்- உதயநிதி ஸ்டாலின்) ஒற்றைத் தாமரை கருகுதம்மா’னு திமுகவுக்கு ஆதரவா கவிப்பேரரசு அப்பவே எழுதியிருப்பார்.

balasubramni1

ரஜினி: நான் எப்ப வருவேன், எப்படிவருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது.

கடைசி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியப் போறதில்லைன்னு தலைவர் அப்பவே குறியீடா சொல்லியிருக்காரே..!

 எம்.கலையரசி, சேலம்.

ஹெச்.ராஜா தேற மாட்டார் என்பதன் குறியீடாக ‘ஒரு தலை ராகம்’ படத்தில் ‘நான் ஒரு ராசியில்லா ராஜா’ என்ற பாடல் எழுதி தொடக்கத்திலேயே நிரூபித்தவர் டி.ராஜேந்தர்.

senthilkuF

? முகக்கவசங்களில் எழுதுவதற்கு சுவாரஸ்யமான வாக்கியங்கள் சொல்லுங்கள்...

வாய்மூடி பேசவும்

 பா து பிரகாஷ்,

\பை! பை! கொரோனா!

 ப.த.தங்கவேலு,

பண்ருட்டி

If you have sense, keep

Distance...!

 வி. கீர்த்தனா, சென்னை

கவசம் அணிவோம் கட்டணத்தைத் தவிர்ப்போம்!

 இந்திராணி தங்கவேல், சென்னை.

தடுப்பூசி போட்டாச்சு

 தே.மாதவராஜ் கோவை

எட்டி நில்லு கிட்ட வராதே!

udayakumar.kr

ஆக்சிஜனுக்கு மட்டுமே அனுமதி!

AmbaiDeva1

ஆதார் பான் இணைக்க கடைசி நாள் 30-6-2021

ARiyasahmed

பயமில்லையா குமாரு...

saravankavi

? அரசியல்வாதிகள் அரசியலைத் தவிர இன்னொரு வேலை பார்க்கலாம் என்றால் யார் யாருக்கு என்ன வேலை தரலாம், ஏன்?

அரசியல் என்கிற வேலையை(சேவையை) ஒழுங்கா பார்க்கத் தெரியாத அரசியல்வாதிகளை நம்பி வேறு வேலைகளைக் கொடுக்க முடியுமா விகடனாரே

 R.அருண்குமார் ,கும்பகோணம்.

செல்லூர் ராஜூவிற்கு நீர்நிலைகளில் நீர் ஆவியாதலை தடுக்க தெர்மகோலைத் தவிர மற்ற எவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்ற ஆராய்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் பதவி

 வைரபாலா மன்னார்குடி

திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ‘உண்மையை உரக்க சொல்வோம்’ நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கும் பணியை சிறப்பாகச் செய்வார்.

 பாலசுப்பிரமணியன், மன்னார்குடி

கமல்ஹாசன்- அரசியல்வாதின்னு படம் எடுக்கச் சொல்லலாம்

 கருணா, சென்னை

விஜயபாஸ்கர்: மெடிக்கல் ரெப்பாக வேலை செய்யலாம், தன் உடல்நிலையைக் காரணம் காட்டியே எந்த மருந்தையும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி விடுவார்..!

 பெ. பச்சையப்பன், கம்பம்.

சீமான் - சிரிச்சா போச்சு. இவர் ஈழப் பயணம் கூற ஆரம்பித்தவுடன் அனைவரும் சிரித்து விடுவதால்.

 சேலம் த்ருவ், திண்டுக்கல்

தமிழ் மொழி பெயர்ப்பாளராக ஹெச்.ராஜா.

ayyan.aar.9

நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தயாரிப்பதற்கு முன் அங்கு உள்ளோருக்கும், பட்ஜெட் வாயிலாக பொதுமக்களுக்கும் அல்வா கொடுப்பதால் அல்வா கடை வைக்கலாம்.

hemalatha.srinivasan.

மருத்துவர் ராமதாஸ் கூறு கட்டி விற்கும் காய்கறிக்கடை போடலாம். ஏனென்றால் தமிழகத்தைக் கூறு போட தயாராக இருப்பதால்

anbu.bala.11

குஷ்பு - நாட்டிய ஆசிரியை. (தாமரை...)

parath.sarathi

ராதாரவி, குஷ்பு, பழ.கருப்பையா அடிக்கடி கட்சி தாவிக் கொண்டிருக்கும் அனுபவமிருப்பதால் சர்க்கஸ் ரிங் பார் மாஸ்டராகலாம்.

jerry46327240

உதயநிதி - செங்கல் சூளை போடலாம். ஒரு லட்சம் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை உருவாக்குவதை இலக்காக வைத்துக் கொள்ளலாம்.

PG911_twitz

ஹெச்.ராஜா ட்விட்டரில் யாருக்காவது அட்மினாக வேலை செய்யலாம்!

absivam3

எஸ். வி. சேகர் : ஓட்டைப் பால் பாக்கெட்டை வெற்றிகரமாக மாற்றிய வராச்சே... வீடு வீடாக பால் பாக்கெட்டுகள் சப்ளை செய்யலாம்..!!

KmFarook6

சோனியா காந்தி: ‘இருக்கு... ஆனா இல்லை' கேம் ஷோ நடத்தலாம்!

BaaluElango5