வாசகர் மேடை: எக்ஸ்க்யூஸ் மீ ஏலியன்ஸ்!

விகடனில் வெளிவந்த பிரபல நாவல் ‘வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி' பிரமாண்டமான திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டு, அதில் முன்னணி ஹீரோக்கள் பலர் பட்டையைக் கிளப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள்.

விஜயண்ணா... முதலமைச்சர் கதாபாத்திரம்.

‘சிங்கம் 10’-ல் சூர்யாவும், ‘காஞ்சனா 10’-ல் ராகவா லாரன்ஸும், ‘இந்தியன் 5’-ல் கமலும் அந்தந்த கேரக்டர்களிலேயே நடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.

விஜய், ‘சார்பட்டா பரம்பரை - 4' திரைப்படத்தில், நடிகர் பசுபதி நடித்த வாத்தியார் பாத்திரத்தில் நடித்துக்கொண்டிருப்பார்.

ரஜினிகாந்த் - நடிப்புக்கு முழுக்குப் போட்டிருப்பார். ஒருவேளை சினிமாவில் யாராவது ‘முதல்வர்' ரோல் தந்தால் நடிக்க முன்வரலாம். (சினிமாவில் முதல்வராவது ஈஸி என்பதால்...)

தனுஷ் - தமிழில் அவ்வப்போது மட்டும் தலை காட்டுவார். மற்றபடி ஹாலிவுட் உலகமே அவர் உலகம். ஆஸ்கர் அவார்டுகளை வரிசைப் படுத்தி வைக்க இடம் தேடிக் கொண்டிருப்பார்.

‘சென்னை மாநகர் கடலுக்குள் மூழ்கியது எப்படி...’ என்கிற உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட திரைக்கதையில், ஒரு புது இயக்குநரின் பெயரிடப்படாத புதுப்படத்தில், கடல் ஆராய்ச்சியாளராக வயதான தோற்றத்தில் நடிகர் விஜய் நடிக்கலாம்.!

இப்ப நடிக்குற அதே பாத்திரம்தான். என்ன ஒண்ணு, பலராலும் தனியா தாக்குப்பிடிக்க முடியாது. Fast and Furious, The Expendables, Guardian of the galaxy-ன்னு மல்டி ஸ்டாரர் படங்களா இருக்கும்.

ராகவா லாரன்ஸ் ‘நெஞ்சம் மறப்பதில்லை’ படத்தின் ரீமேக்கில் ‘நம்பியார்' ரோலில் நடித்துக் கொண்டிருப்பார்.

சூர்யா - அப்துல் கலாம் வாழ்க்கை வரலாறு.

கமல் ‘மருதநாயகம்’ படத்தை 75% முடித்து விட்டு, புது இயக்குநர்களின் ஒரு டஜன் படங்களில் நடித்துக்கொண்டிருப்பார்!

இரஞ்சித் இயக்கத்தில் ‘டான்சிங் ரோஸ் வகையறா' படத்தில் டைட்டில் ரோலில் பிரபுதேவா நடித்துக்கொண்டிருப்பார்.

வயசான கிராமத்துப் பெருசாக வந்து, பழமொழியும், அறிவுரையும் தந்து, இளைஞர் களைத் தெறிக்க விட்டுக்கொண்டிருப்பார் சமுத்திரக்கனி.

நம்ம நடிகர்கள் ரோபோட்டாக நடித்தது போய், ரோபோட்கள் நம்ம நடிகர்களின் பயோபிக்கில் நடித்துக்கொண்டிருக்கும்.

