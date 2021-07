புத்தம் புது காலை : சாலை விபத்துகளும், குட் சமாரிட்டன் சட்டமும்... நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

ஆனால், பின்னர் வந்த தகவல்களால் எனது வருத்தம் மறைந்தே போனது. "அடிபட்ட இருவரில் தலையில் அடிபட்டவருக்கு மூளையில் ஏற்பட்ட இரத்தக்கசிவின் காரணமாக இறக்க வாய்ப்பிருந்து சரியான சமயத்தில் மருத்துவமனைக்கு சென்றதால், அவசர சிகிச்சையின் உதவியால் பிழைத்திருக்கிறார். மற்றவருக்கு காலில் அறுவைசிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு நலமாக இருக்கிறார். அந்த இருவரின் குடும்பத்தினரோடு, நாங்களும் உங்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம்" என்று மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் என்னை அழைத்துச் சொன்னதோடு, "Golden hour always matters. Thank you Doctor" என்று அவர் சொன்னது உண்மையிலேயே மனநிறைவாக இருந்தது.



கோல்டன் ஹவர்!

ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடந்தால் சரியான நேரத்தில், சரியான இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும் இந்த கோல்டன் ஹவர் என்ற முதல் ஒரு மணிநேரம் தான், வாழ்விற்கும் சாவிற்குமான இடைவெளியாக பல சமயங்களில் உள்ளது.



"You can't afford to be slow in an Emergency" என்பார்கள். அதாவது தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஆபத்தானது என்பதால், அடிபட்ட முதல் மணிநேரத்தை 'கோல்டன் ஹவர்' என்று அழைக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.