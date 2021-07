புத்தம் புது காலை : தாஜ்மஹாலை விட தாராவியை சுற்றிப்பார்க்க வெளிநாட்டினர் விரும்புவது ஏன்?

தங்களது வாழ்விடம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் போதிலும், தங்களது முயற்சியில் நன்கு படித்து பட்டம் பெற்ற அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்கள், தாராவியை விட்டுப் போகாமல் அந்த மண்ணை முன்னேற்றப் பாடுபடுவோம் என்று அங்கேயே நிற்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. தாஜ்மஹாலை டூரிஸத்தில் விஞ்சி இருப்பது பெருமையில்லை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதுடன், மிக விரைவில் இந்த நிலைமையை அவர்கள் மாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையையும் நமக்களிக்கின்றனர்!

‘’மனித இனம் அதிகபட்ச யதார்த்தை எதிர்கொள்ள முடியாது’’ (Human kind cannot bear very much reality) என்ற எலியட்டின் வரிகளை உண்மையாக்கி, "இது வழக்கமான ஸ்லம் அல்ல" என்பதை விரைவில் அனைவருக்கும் புரிய வைத்துவிடும் தாராவி!

#ஸ்லம்_டூரிஸம்