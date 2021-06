புத்தம் புது காலை : ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், யூ-ட்யூப் நிறுவனர்கள் நமக்கு சொல்வது என்ன? #Socialmediaday

தொடர்ந்து ட்விட்டர் பயனாளர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி, ஒரேநாளில் ட்விட்டரில் 1.6 பில்லியன் தேடல்கள் என உயர்ந்தது. இந்த 15 வருடங்களில் ஹாஷ்டேக்ஸ், ட்விட்டர் ட்ரெண்டிங், போலிங், வெரிஃபைட் அக்கவுன்ட், 280 எழுத்துகள், ஸ்பேசஸ், விளம்பரங்கள் என மக்கள் தனித்துவமாகப் பயன்படுத்தும் அறிவுசார்ந்த தளமாகிவிட்டது ட்விட்டர். இதன் நிறுவனர் ஜேக் டார்சியின் முக்கியமான வரி இது தான் 'The best thinking time is just walking!'

கிட்டத்தட்ட இரண்டு பில்லியன் பயனாளர்களைக் கொண்ட இந்த 'ரியல் ரியாலிட்டி' நிறுவனத்தின் தற்போதைய சிஈஓ சூசன் வோஜ்சிக்கி சொல்வது இதுதான்..."Tech is an incredible force that will change our world in ways we never anticipate.''

ஒத்த ரசனையுடைய முகமறியா நண்பர்களுக்கானது ட்விட்டர் என்றால், முகமறிந்த நண்பர்கள், அவர்களின் நண்பர்கள் என்று ஒன்றிணைப்பது முகநூலின் பாணி. இன்று, நியூஸ் ஃபீட் என்ற முக்கியமான முகநூல் பக்கத்தைத் தவிர, மார்கெட்-ப்ளேஸ், ஜாப்ஸ், ஈவென்ட்ஸ், மெமரீஸ், சமீபத்திய ஸ்டோரீஸ் என அனைவரையும் ஈர்த்து, விளம்பரங்களை உட்புகுத்தி, உலகின் முன்னணி வலைதள நிறுவனமாக விளங்கும் முகநூல் தற்போது தன்னோடு வாட்ஸ்அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியவற்றையும் ஒன்றிணைத்து மக்களின் வாழ்க்கையில் தவிர்க்கமுடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது.



உலகின் இளவயது பில்லியனர், இளவயது தொழிலதிபர், மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றவர், ரிச்சஸ்ட் டெக்கி என்று இணையத்தில் புகழப்படும் முகநூலின் நிறுவனர் மார்க் சக்கர்பெர்க் சொல்லவது இதுதான். "The question I ask myself almost every day is: 'Am I doing the most important thing I could be doing?' ".

இந்த அதிநவீன, அதிவிரைவு உலகில் தினசரி நிகழ்வுகள் உட்பட பல்வேறு தகவல்களைத் தந்துகொண்டிருக்கும் இந்த ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூட்யூப் ஆகியவற்றை இணையத்தில் இயக்கி, நம்மையும் இயக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய தேடல் தளமான கூகுளின் சிஈஓ சுந்தர் பிச்சை நமக்கு சொல்லும் செய்தி என்ன தெரியுமா?



"அதிகாலையில் விழித்திடுங்கள். உங்களது நாளை அட்டவணை இடுங்கள்... அடுத்து என்ன என்பதை சிந்தியுங்கள். சிந்தனையை செயலாக்குங்கள். அனைத்திற்கும் மேலாக, அழுத்தமான நேரங்களில், அனைத்தையும் விடுத்து, அமைதியாக அமர்ந்து உங்களுக்குப் பிடித்தமான புத்தகத்தைக் கொஞ்சம் வாசியுங்கள்" என்கிறார்.

சமூக ஊடகங்களில் அறிவுசார்ந்தவர்கள் நம்மை வலியுறுத்துவதும் அதுதானே?



#SocialMediaDay