உலகம் முழுவதும் உலுக்கியெடுக்கும் உருமாறிய கொரோனா... யாருக்கு ஆபத்து அதிகம்? விளக்கும் மருத்துவர்

2019-ம் ஆண்டு முதல் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட்-19 எனும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று, தற்போது ஒவ்வொரு மாகாணமாக தம் முதல் அலை முடிந்து, இரண்டாம் அலையின் நகர்தலில் இருக்கிறது. பிரான்ஸ் நாட்டில் மட்டும் மூன்றாம் அலை ஆரம்பித்திருப்பதாகத் தகவல். இந்தியாவிலும் கொரோனாவின் இரண்டாம் அலை கிட்டத்தட்ட 5 மாநிலங்களில் உருவாக ஆரம்பித்து தற்போது தமிழகத்திலும் மிக வேகமாகப் பரவி வருகிறது. தேர்தல் காலம் ஒருபுறம், கொரோனா பரவல் மறுபுறம் என ஒருவித அச்சத்துடனேயே இருக்கிறார்கள் மக்கள். இந்நேரத்தில் நாம் அறிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் சில உள்ளன.

தற்போது இந்தியாவில் இருக்கும் கொரோனா, இரு உருமாற்றம் (DUAL MUTATION) அடைந்திருக்கிற வைரஸ். இதை NOVEL VARIANT OF CONCERN FROM INDIA எனச் சொல்கின்றனர். இந்திய அரசின் கீழ் இயங்கும் சுகாதாரத்துறை, கொரோனா வைரஸ்களில் தோன்றும் புதிய உருமாற்றங்களைக் கண்டறிவதற்காக, தற்போது இருக்கும் வைரஸ் மாதிரிகளில் மரபணு பகுப்பாய்வு (Genomic sequencing) செய்வதற்கென பத்து ஆய்வுக்கூடங்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது.