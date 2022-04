ஆரோக்கியம் ஒரு பிளேட் - 7

`Millets were the first crops, Millets are the future crops' என்றும் சொல்வார்கள். மனிதர்கள் முதலில் விளைவித்த சிறுதானியங்கள்தான் எதிர்காலத்தில் தண்ணீர்ப் பற்றாக்குறை காரணமாக அரிசி போன்ற தானியங்களை விளைவிக்க முடியாத சூழல் வரும்போது நம்மை மீட்கப்போகின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். எனவே சிறுதானியங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் கட்டாயம் ஏற்படும். அதற்குள் சிறுதானியங்களை சரியாகப் பயன்படுத்த நாம் பழக வேண்டும்.



மற்ற தானியங்களோடு ஒப்பிடுகையில் சிறுதானியங்கள் 15% முதல் 20% அதிக பயன்களைக் கொண்டுள்ளது. உடல் பருமன், சர்க்கரை நோயைக் குறைக்கும் வல்லமையும் இவற்றுக்கு இருக்கிறது. சரியாகச் சாப்பிட்டால், சிறுதானியங்கள் நமக்கு வரம். அப்படிச் செய்யாவிட்டால், அதுவே பல பிரச்னைகளுக்கு அடிப்படையாகவும் மாறும்.



அடுத்த வாரம் இன்னும் பேசுவோம்!