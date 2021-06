``கொரோனா தடுப்பூசிக் கொள்கையில் வெளிப்படைத் தன்மை தேவை!” - பத்திரிகையாளர் கரண் தபார்

இறுதியாக, கோவின் செயலி வடிவமைக்கப்படும்போது, தடுப்பூசிக்கும், நோய்த்தொற்றுக்கும் உள்ள தொடர்பையும் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் சொன்னதை அரசு புறந்தள்ளியது எனவும், இதனால் ஆஸ்ட்ராஜெனிகாவின் செயல்திறனை நம்மால் கண்காணிக்க முடியவில்லை என்றும், கோவிட் செயற்குழுவில் உள்ள நிபுணர்கள் 10 ஆண்டுகளுக்குக் குழுவில் நடக்கும் விவாதங்களை வெளியில் பேசமாட்டோம் என்று உறுதியளிக்க வற்புறுத்தப்பட்டதாகவும் கரண் தபார் தெரிவிக்கிறார்.

`` `அமெரிக்காவின் Center for Disease Control மற்றும் பிரிட்டனின் Joint Committee on Vaccination and Immunisation போன்ற தடுப்பூசிகளைக் கண்காணிக்கும் அரசு அமைப்புகள், தங்கள் விவாதங்களைப் பொதுவெளியில் வைக்கும்போது, இந்திய அரசு ஏன் நம் நிபுணர்களை 10 வருடங்கள் மௌனம் காக்கச் சொல்கிறது? அவர்கள் என்ன தேச ரகசியங்களையா விவாதிக்கிறார்கள்? மக்கள் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள உரிமையுள்ள விஷயங்களையல்லவா விவாதிக்கிறார்கள்?" என்று கேள்வியெழுப்பியுள்ளார் கரண் தபார்.

அவரின் கேள்விகள் நியாயம்தானே? அரசு என்ன செய்யப் போகிறது?