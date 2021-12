நோயோஃபோபியா வெறும் பயமா... விபரீத பிரச்னையா?

‘`ஹைப்போகாண்ட்ரியாசிஸ் (Hypochondriasis), சோமாட்டிக் சிம்ப்டம் டிஸ்ஆர்டர் (Somatic Symptom Disorder) என இரண்டு நிலைகள் உள்ளன. `ஹைப்போகாண்ட்ரி யாசிஸ்' பாதிப்பில் தனக்கு ஏதோ நோய் இருக்குமோ என்ற பயம் (Fear of having an illness) மட்டுமே இருக்கும். `சோமாட்டிக் சிம்ப்டம் டிஸ்ஆர்டர்' பாதிப்பு வேறு மாதிரியானது. சோமா என்றால் உடல்... உடல் வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகளைக் குறிப்பதே இந்தப் பிரச்னை. இதனால் பாதிக் கப்பட்டவர்களுக்கு உண்மையிலேயே உடலில் ஏதோ பிரச்னை இருக்கும். அது உடல் வலியாகவோ, வேறு அசௌகர்யமாகவோ இருக்கலாம். அதற்காக வேறு வேறு மருத்துவர் களைப் பார்த்திருப்பார்கள். மருத்துவர்கள் உடலில் ஒரு பிரச்னையும் இல்லை என்று சொல்லியிருப்பார்கள். ஆனாலும் உண்மையில் அவர்களுக்கு உடலில் அறிகுறிகள் இருக்கும். இவர்களுக்கு வலியானது எங்கு வேண்டு மானாலும் வரலாம். தலைவலி, முதுகுவலி, மூட்டுவலி, கைகளைத்தூக்க முடியாத நிலை, வயிற்று உபாதை, எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத களைப்பு என எதுவாகவும் உணர லாம். ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே இடத்தில்தான் அந்த வலியையோ, உபாதையையோ உணர் வார்கள். அதற்கான காரணம் உடலில் இருக் காது. மனதில் இருக்கும். ஸ்கேன், ரத்தப் பரி சோதனைகள் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து டாக்டர்களை மாற்றியிருப் பார்கள். அவர்களும் டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ் என்று சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பார்கள். இதனால் வீட்டாரும் நம்ப மாட்டார்கள்.



‘மைண்டு பாடி டூயலிசம்’ என்று சொல் வோம். அதாவது, உடல் தொடர்பான அறிகுறிகளை உருவாக்கும் ஆற்றல் மனதுக்கு இருக்கும். இன்னும் எளிமையாகச் சொல்வ தென்றால், ஒருவருக்கு மனதில் ஏதோ கவலை, பிரச்னை இருந்து, அதை அவர் சரியாக வெளிப்படுத்தாத நிலையில் உடல் அதை வெளிப்படுத்தலாம். இதுதான் `சோமாட்டிக் சிம்ப்டம் டிஸ்ஆர்டர்'.



காரணங்கள்...



உளவியல், உடலியல் மற்றும் சமூகவியல் காரணம் என எதுவாகவும் இருக்கலாம். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு படபடப்பு, மன அழுத்தம், உடல் தொடர்பான வேறு பிரச்னைகள் இருக்கலாம்.



மனதில் உள்ள கஷ்டத்தை வெளியே சொன் னால் குடும்பத்தார் அதைக் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். அதுவே உடல்வலி என்று சொன்னால் கவனிப்பார்கள். அந்த நிலை யில் சம்பந்தப்பட்ட நபர், மனம் தொடர் பான பிரச்னையைக் கூட உடல் பிரச்னை யாகத்தான் வெளிப்படுத்துவார். ஆனால் அந்த வலி பொய்யானதும் இல்லை.



மற்ற பிரச்னையைக் குறிப்பிடும்போது கண்டுகொள்ளாத கணவர், உடல் தொடர்பான பிரச்னைகளைச் சொல் லும்போது தன்னுடன் அதிக நேரம் செல விடுவதைப் பார்ப்பார் மனைவி. அதாவது, வெளியே சொல்ல முடியாத கவலையோ, பிரச்னையோ அவருக்கு உடல் அறிகுறியாக வெளிப்படும்.



எப்படி வேறுபடுத்தப்படும்?



ஹைப்போகாண்ட்ரியாசிஸ் பாதிப்பில், உண்மையில் அவர்களுக்கு பிரச்னை இருக்காது. வலியோ, வயிறு தொடர்பான உபாதைகளோ இருக்காது. ஆனால், அவையெல்லாம் வந்துவிடுமோ என்ற பயம் இருக்கும்.



உதாரணமாக... நெஞ்சுவலி என்று மருத்துவரை அணுகி ஈசிஜி, ஸ்கேன் எல்லாம் பார்த்திருப்பார்கள். எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும். அவர்களுக்குத் தெரிந்த யாருக்கோ நெஞ்சுவலி வந்திருந் தால் தனக்கும் அதேபோல வந்துவிடுமோ என்ற பயம் மட்டும் இருக்கும். ஒவ்வொரு முறை அந்த பயம் வரும்போதும் டெஸ்ட் எடுத்துப் பார்ப்பார்கள். டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் நார்மல் என்று வரும்போது கொஞ்சம் அமைதியாவார்கள். ஆனால், மீண்டும் அதே பயத்துக்கு உள்ளாவார்கள்.



சோமாட்டிக் சிம்ப்டம் டிஸ்ஆர்டர்



எதற்காக வலி வருகிறது என்பதை சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் மருத்துவர் கேட்பார். அவர்களது வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் கஷ்டங்கள், அவர்கள் உணரும் அந்த வலியை மற்றவர்கள் எப்படிப் பார்க்கிறார்கள், மனதில் உள்ள கஷ்டத்தை வெளிப்படுத்த குடும்பத்தார் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார்களா என்பதையெல்லாம் கேட்டறிவார். சம்பந்தப்பட்ட நபரின் குடும்பத்தாரிடம் அதை விளக்கிச் சொல்லிப் புரியவைப்பார். `சப்போர்ட்டிவ் சைக்கோ தெரபி', `காக்னிட்டிவ் சைக்கோதெரபி' போன்றவற்றைச் செய்யும்போதே பெரும் பாலான நபர்கள், வலி குறைவதை உணர் வார்கள். வலிக்கான பெயின் கில்லர் எதுவும் கொடுக்கப்படாத நிலையிலேயே இந்த மாற்றத்தைக் காண முடியும்.



தொடரும் வலி அல்லது உடல் உபாதைகள், அடுத்தடுத்த மருத்துவர்களும் ‘உடலில் ஒரு பிரச்னையும் இல்லை’ என்று பதிலளிப்பது என இது சில நாள்களுக்குத் தொடரும். கடைசியாகத்தான் மனநல மருத்துவரிடம் வருவார்கள். சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கும் அது மனது சம்பந்தப்பட்டது என்பதை உணர முடியாது. ஒருவேளை யாராவது ‘மனசுதான் காரணம்’ என்று சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.



பல மருத்துவர்களைப் பார்த்துவிட்டு, கடைசியாக மனநல மருத்துவரிடம் வரும் போது, மனநல மருத்துவரே இது மனது சம்பந்தப்பட்டதுதான் என்று சொன்னாலும் பாதிக்கப்பட்டவரால் உடனே அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. தொடர் கவுன்சலிங், தெரபிக்கு பிறகுதான் அவர்களே இது மனது சம்பந்தப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக் கொள்ளத் தொடங்குவார்கள். மனதில் இருக்கும் பிரச்னை கூட உடல்ரீதியாக வெளிப்படலாம் என்பதையே அப்போதுதான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.



சோமாட்டிக் சிம்ப்டம் டிஸ்ஆர்டர் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் நம்மிடம் பெரிய அளவில் இல்லாதது முக்கிய காரணம். ‘டாக்டர் ஷாப்பிங்’ என்றொரு வார்த்தை உண்டு. அதாவது ஒரு மருத் துவரைப் பார்த்து குணமாகாவிட்டால் வேறு வேறு மருத்துவர்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள். தீர்வு தெரியாமல் இப்படியே தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிற நிலை மாறவே இல்லை.