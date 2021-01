மனமே நலமா? - 11

சினிமாவுல வர்ற ஹீரோவையும் வில்லனையும் போல எல்லாத்தையும் துருவப்படுத்திப் பாக்குறது (Polarized thinking)... ஆபீஸ்ல சக ஊழியர்கள்கிட்ட பழகும்போது ‘இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க’ன்னு முன்முடிவு நிர்ணயிச்சுட்டுப் பழகுறது... ஒருமுறை தோல்விய சந்திச்சா, ‘நான் வாழ்க்கைல முழுமையா தோத்துட்டேன்’னு நம்புறது...இதையெல்லாம் இந்த வகையில சொல்லலாம். நன்மை, தீமை, வெற்றி, தோல்வி எல்லாமே கலந்ததுதான் வாழ்க்கை. ஆனா ஏதோ ஒண்ணுதான் இருக்குன்னு இதைக் கறுப்பு வெள்ளை ஆகிய இரண்டு அதீதங்களில் அடைக்க முற்படும்போது, வளர்ச்சி பாதிப்படையுது. இதற்குத் தீர்வு என்ன தெரியுமா? You have to learn to see the GREY in betweens. கறுப்புக்கும் வெள்ளைக்கும் இடைப்பட்ட சாம்பல் நிறத்தில் வாழ்வையும் மனிதத்தையும் பார்க்கப் பழகிக்கணும். இந்தச் சிந்தனைத் திரிபோட தொடர்புடையதுதான் ‘All or nothing’ thinking. தமிழ்ல ‘வெச்சா குடுமி, செரச்சா மொட்டை’னு சொல்லுவோமில்ல... அது. ‘செஞ்சா முழுமையா செய்வேன், இல்லன்னா செய்யவே மாட்டேன்’னு சொல்ற மனநிலை. உதாரணமா, டயட்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஒரு ஸ்பூன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டான்னு வை. உடனே, ‘அச்சச்சோ, நான் டயட்ட பிரேக் பண்ணிட்டேன்’னு முழு ஐஸ்கிரீமையும் சாப்பிடுறது. இது தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே, ‘இது இல்லைன்னா அது’ன்னு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல மாட்டிக்காம இருப்போம்.’’



‘‘சரிதான் டாக்டர். எதுலயுமே extreme நல்லதில்லை. நீங்க மேல சொல்லுங்க!’’

2 . மிகையாகப் பொதுமைப்படுத்துதல்

(Over generalizing)