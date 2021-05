கொரோனாவால் இந்தியாவில் 235 பத்திரிகையாளர்கள் இறப்பு; மத்திய மாநில அரசுகள் என்ன செய்யவேண்டும்?

ஒவ்வொரு நாளும் கொரோனாவால் 4 பத்திரிகையாளர்கள் பலியாகிறார்கள் என Press Emblem Campaign அமைப்பின் வலைதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவரை கொரோனாவால் 235க்கும் மேற்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் என Network for Women in Media, India அமைப்பு பட்டியல் வெளியிட்டிருக்கிறது. மருத்துவப் பணியாளர்கள், காவலர்கள் போன்று பத்திரிகையாளர்களும் கொரோனா ஊரடங்கிலும் வேலை பார்க்கலாம். எந்த வித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை என அரசு அறிவித்திருந்தது. ஆனால், அவர்களுக்கு முன்களப் பணியாளர்களுக்குரிய எந்தச் சலுகைகளும் வழங்கப்படவில்லை. பத்திரிகையாளர்கள் நாடு முழுவதும் முன்களப் பணியாளர்களாக அங்கீகரிக்கப்படவே இல்லை எனத் தெரிவித்திருக்கிறது NWMI அமைப்பு.