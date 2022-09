``பிரிட்டிஷ் வரலாறு படித்த நான் சோழ வரலாறு பற்றி படிக்கத் தவறிவிட்டேன்" -ஆனந்த் மஹிந்திரா!

இப்படத்தின் வெளியீட்டையொட்டி தமிழகம் அறிந்த சோழ வரலாறு குறித்து இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஊடங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் 'The Better India' என்ற செய்தி நிறுவனம் "சோழப் பேரரசு பிரிட்டனை விட 5 மடங்கு அதிக பரப்பளவிலான நிலத்தை ஆட்சி செய்தது. மேலும் உலகின் மிக நீண்ட ஆட்சி வம்சங்களில் ஒன்றாக, அசோகரின் மௌரியப் பேரரசை விஞ்சியிருந்தது" என்று 'Who Were the Cholas, One of the World’s Longest-Ruling Dynasties' என்ற தலைப்பில் கட்டுரை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது.