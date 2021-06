பைபிளும்,சர்ச்சைப் புத்தகமும்; வைரலான சோனியா காந்தியின் புக் ஷெல்ஃப் புகைப்படம் உண்மையா?#Fact Check சே. பாலாஜி இணையத்தில் பகிரப்பட்டு வரும் புகைப்படம் India

கடந்த சில தினங்களாக ட்விட்டர், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் சோனியா காந்தியின் புக் ஷெல்ப் புகைப்படம் ஒன்று வைரலாக சுற்றலிலிருந்து வருகிறது. அந்தப் புகைப்படத்தில், சோனியா காந்தி தன்னுடைய புக் ஷெல்ஃப்பிற்கு முன்பாக அமர்ந்தபடி இருக்கிறார். அதில் சோனியா காந்தியின் புக் ஷெல்ஃப்பில் 'பைபிள்' , ஏசு கிறிஸ்து சிலையும் இருக்கிறது. கூடவே 'How To Convert India To Christian Nation' என்று தலைப்பிடப்பட்ட புத்தகம் ஒன்றும் இருக்கிறது.

இணைய வெளியில் ட்விட்டர் மூலமாக நுழைந்த இந்த சர்ச்சை புகைப்படத்தை வலதுசாரி ஆதரவாளர்கள் அதிகளவில் பகிர, புகைப்படம் கொரோனா வைரசை விடவும் வீரியமாகப் பரவியது. ட்விட்டரில் ரீ-ட்வீட் செய்யப்பட்டு வந்த வைரல் புகைப்படம் பேஸ்புக்கிலும் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. சர்ச்சை புத்தகத்துடன் சோனியா காந்தி இருக்கும் அந்த புகைப்படத்தை பாஜகவினர் அனைத்து தளங்களிலும் ப்ரமோட் செய்து அதிகளவில் பகிர்ந்தனர். தமிழக பாஜக மாநிலச் செயலாளர் சுமதி வெங்கடேஷ், பாஜக ஆதரவாளர் ரேணுகா ஜெயின் மற்றும் செய்தியாளரும் வலதுசாரி ஆதரவாளருமான மீனா தாஸ் உள்ளிட்டோரும் சோனியா காந்தியின் அந்தப் புகைப்படத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் சோனியா காந்தியை விமர்சித்து பகிர்ந்துவிட்டு பின்னர் பதிவை நீக்கினர். வலதுசாரி ஆதரவாளர்களைத் தவிர்த்து பிரபல செய்தி நிறுவனங்களும் சமூக ஊடங்ககளில் அந்த புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்தன.

இந்நிலையில், இணைய வெளியில் பகிரப்பட்டு வரும் புகைப்படத்தை ஆராய்ந்து பார்த்ததில் அந்த புகைப்படம் 'மார்பிங்' செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது தெரியவந்துள்ளது. ட்விட்டரில் முதலில் பகிரப்பட்ட மார்பிங் புகைப்படத்தில் 'How To Convert India To Christian Nation' என்ற புத்தகம் வலது புறத்தில் உள்ளதைப் போன்றே ஷெல்ப்பின் இடது புற புத்தகம் ஒன்றில் '@noconversion' என்ற வாட்டர் மார்க் பதியப்பட்டிருந்தது. இந்த வாட்டர் மார்க்கின் மூலம் புகைப்படம் எடிட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை அறிந்துகொள்ள முடிந்தது.

'@noconversion'

தொடர்ந்து புகைப்படம் குறித்து ஆராய்ந்ததில், காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி பல வீடியோக்களில் அந்த புக் ஷெல்ஃப்பின் முன்பாக தான் அமர்ந்து பேசியிருக்கிறார். அப்படி சோனியா காந்தி ஷெல்ப் முன்பாக அமர்ந்து பேசிய வீடியோக்களை ஆராய்ந்ததில் எந்த வீடியோவிலும் ஏசு நாதர் சிலையும், பைபிளும், சர்ச்சைக்குரிய அந்த புத்தகமும் இடம் பெறவில்லை.

உண்மை புகைப்படம்