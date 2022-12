TEDx இந்துஸ்தான் பல்கலைக்கழகத்தின் 3 வது பதிப்பு!

இதில் மொத்தம் 15 பிரபல பேச்சாளர்கள் வெவ்வேறு களங்கள் மற்றும் சுவாரஸ்யமான தலைப்புகளில் தங்கள் பேச்சுக்களை வழங்கினர். இதில் இடம்பெற்ற தலைப்புகள் 'The Power of Ideas', 'A Woman’s Roadmap to Success', 'Startup – An adventure of highs and lows', 'Embracing Creativity Every day', 'Reassuring Sustainability', 'Music – A Universal language', 'Walk your mind', 'Blue Economy', 'Re-inventing yourself', 'Indian History', 'Losing your mind', 'Metaverse' and 'TheFuture that is India'. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட புகழ்பெற்ற பேச்சாளர்களின் பட்டியல்; திரு. சௌரப் உபோவேஜா, புது தில்லி BOD ஆலோசனையின் நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாகப் பங்குதாரர்; திருமதி வாணிஐயர், சென்னை வெட்டின்ஸ்டான்ட்டின் இணை நிறுவனர்; திரு.ஆலாப்ராஜு, பாடகர், பாஸ் பிளேயர் மற்றும் இசையமைப்பாளர், சென்னை; திரு. அபினவ் ஜெயின், ஆல்மண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இணை நிறுவனர், புது தில்லி; திரு. சௌகத் சாட்டர்ஜி, அபய் வென்ச்சர்ஸின் இணை நிறுவனர் மற்றும் அடல் இன்னோவேஷன் மிஷனின் வழிகாட்டி, NITI ஆயோக், புது தில்லி;திரு.பாலச்சந்தர், புக்வாட்டர் நிறுவனர், சென்னை