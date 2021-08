சொந்த ஊரில் உள்ள 133 ஆண்டுகள் பழைமையான அரசுப் பள்ளி; தத்தெடுத்த கன்னட நடிகர் சுதீப்!

நடிகராக மட்டுமல்லாமல் சமூக அக்கறைக் கொண்ட மனிதராகவும் இவர் அறியப்படுகிறார். குறிப்பாக தனது `கிச்சா சுதீப் சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்’ மூலம் எளிய மக்களுக்கும், வறுமையான குடும்பப் பின்னணி கொண்ட குழந்தைகளின் கல்வி சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் நிறைய உதவிகளைச் செய்து வருகிறார்.

இதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக தனது சொந்த ஊரான ஷிவமோகாவில் உள்ள 133 ஆண்டு பழமையான அரசுப் பள்ளி ஒன்றை, சமீபத்தில் இவர் தனது அறக்கட்டளையின் `We for you’ என்கிற திட்டத்தின் கீழ் தத்தெடுத்திருப்பது சமூக ஊடகங்கள் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் பரவலான பாராட்டைப் பெற்றிருக்கிறது. இந்தப் பழமையான பள்ளியைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளே சுதீப்பின் இந்தச் செயலால் நெகிழ்ந்து போயிருக்கின்றனர்.