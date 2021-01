சசி தரூர் மனைவி மரணம் முதல் வாட்ஸ்அப் விவகாரம் வரை... சர்ச்சைகளும் அர்னாப் கோஸ்வாமியும்!

`The Nation wants to know’- என்ற வாக்கியத்தை அடிக்கடி உச்சரித்துப் புகழ்பெற்ற தொலைக்காட்சி நெறியாளர் அர்னாப்பின் வாட்ஸ்அப் உரையாடல்களை இன்று இந்தியா முழுவதும் தெரிந்துகொண்டிருக்கிறது. பால்கோட் தாக்குதல், பிரதமர் அலுவலக தொடர்பு என முக்கிய ரகசியங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம், இந்தியாவில் டி.ஆர்.பி-யைக் கண்டறியும் நிறுவனமான BARC நிறுவனத்தின் முன்னாள் சிஇஓ பார்த்தோ தாஸ் குப்தாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அர்னாப். அந்த வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள்தாம் தற்போது இந்திய ஊடகங்களின் தலைப்புச் செய்தி.