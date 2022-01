32,000 மைல்கள், 52 நாடுகள், 5 கண்டங்கள் சுற்றிய 19 வயது பெண்; பயணம் அமைந்தது இப்படிதான்!

ஜூல்ஸ் வெர்ன் எழுத்தாளரின் 'Around the world in 80 Days' நாவலின் கதாநாயகனைப் போல நான் உலகை 80 நாட்களில் சுற்றப் போகிறேன் எனச் சவால் மட்டும் தான் விடவில்லை, ஆனால் அதை சாதித்துக் காட்டியிருக்கிறார் பெல்ஜியம் நாட்டைச் சார்ந்த சாரா ரூதர்போர்ட். இவருக்கு வயது 19. இவரின் பெற்றோர் இருவரும் பைலட்கள் என்பதால் விமானத்தோடான தொடர்பு, பைலட் ஆகும் ஆசையை உருவாக்கியிருக்கிறது. பிரிட்டிஷ்-பெல்ஜியம் என இரட்டை குடியுரிமை கொண்ட சாரா 14 வயது முதல் விமானியாக பயிற்சி மேற்கொண்டிருக்கிறார். 2020-ல் விமானியாகும் லைசன்ஸ் கையில் வரவே, முதுகில் பையைத் தூக்கி கொண்டு உலகைச் சுற்றப் புறப்பட்டுவிட்டார். தனி விமானத்தில் ஆகஸ்ட் 18,2021 அன்று தொடங்கிய இவர் பயணம் ஜனவரி 20,2022 இல் முடிவு பெற்றிருக்கிறது.