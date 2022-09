வியக்க வைத்த 9 வயது சிறுமி |தன் சாதனையை மீண்டும் தகர்க்கும் எலியுட் | உலக செய்திகள் ரவுண்ட்அப்

கொலம்பியன் திரைப்படமான "The kings of the World" என்ற திரைப்படத்திற்கு ஸ்பெயின் நாட்டில் நடைப்பெற்ற 70வது சான் செபாஸ்டியன் திரைப்பட விழாவில் கோல்டன் ஷெல் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த திரைப்படத்திற்கான இந்த விருதை அந்த திரைப்படத்தின் இயக்குநர் லாரா மோரா பெற்றுக்கொண்டார். சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதை ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த கென்கி காவமுரா வென்றுள்ளார்.