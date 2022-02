இராணுவ உடையில் உக்ரைன் அதிபர்... வைரலாகி வரும் புகைப்படம் உண்மையா? பின்னணி என்ன?

சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் இப்புகைப்படம் டிசம்பர் 06, 2021 அன்று உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி, டான்பாஸில் உள்ள உக்ரேனிய இராணுவத்தின் முன் வரிசை நிலைகளைப் (the front-line positions of the Ukrainian army) பார்வையிட்டபோது எடுக்கப்பட்டது என்றும் அப்போது எடுக்கப்பட்ட இன்னும் சில புகைபடங்களும் சமீபத்தில் வெளியாகி உள்ளது.