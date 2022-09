எலிசபெத் ஆவாரா சார்லஸ்?

நம் நாட்டில் அமைச்சர்கள், பிரதமர், முதலமைச்சர் போன்றவர்களை ‘மாண்புமிகு' என்ற அடைமொழியுடன் அழைப்பது மரபு. பிரிட்டிஷ் மகாராணியை ‘மாட்சிமை தாங்கிய மகாராணி' (Her Majesty, the Queen) என்று அழைப்பது வழக்கம். இங்கிலாந்தில் அத்தனையும் அவர் பெயர் தாங்கி இருக்கும். அரசாங்கமே, `மாட்சிமை தாங்கிய மகாராணியின் அரசாங்கம்' (Her Majesty's Government) என்றுதான் அழைக்கப்படுகிறது. கரன்சிகள் அனைத்திலும் அவரது முகத்தைக் காணலாம். அவருக்கு விசுவாசத்துடன் இருப்பதாகச் சொல்லித்தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியேற்கின்றனர். பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட்கள் அனைத்தும் அவர் பெயர் தாங்கியே தரப்படுகின்றன. நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரை அவர்தான் தொடங்கி வைக்கிறார். வாரம் ஒரு முறை பிரதமரைச் சந்திக்கிறார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் எந்த அரசாங்கமும் அவர் அனுமதி பெற்றே இயங்கத் தொடங்குகிறது. பிரதமரை அவரே நியமிக்கிறார். அவரைச் சந்தித்தே தன் ராஜினாமாக் கடிதத்தை சென்ற வாரம் போரிஸ் ஜான்சன் கொடுத்தார். மகாராணியின்றி ஒன்றுமே அசையாத ஒரு நிலை காணப்பட்டாலும், அதில் ஒரு மிகப்பெரிய முரண் இருக்கிறது.



அவருடைய அதிகாரம் அனைத்தும் பெயரளவில்தான். அவர் பெயரால் அனைவரும் நியமிக்கப்படுகிறார்களே தவிர, தான் விரும்பிய எவரையும் அவரால் நியமிக்க முடியாது. மக்களை பாதிக்கும் எந்த ஒரு பிரச்னை பற்றியும் தனது தனிப்பட்ட கருத்தை வெளிப்படையாக அவரால் சொல்ல முடியாது. அதிகபட்சம், அவரைச் சந்திக்கும் பிரதமரிடம் அதுபற்றிப் பேசலாம். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கச் சொல்லி பிரதமரை நிர்பந்திக்க முடியாது.



மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தைக் கேள்வி கேட்கவோ, தட்டிக் கேட்கவோ அவருக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. (அத்தனை எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தை அன்றைய பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் ஒத்தி வைத்தபோது, மறுபேச்சு பேசாமல் மகாராணி அதில் கையெழுத்திட்டார். இங்கிலாந்தின் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த ஒத்திவைப்பு முயற்சியை ரத்து செய்தது வேறு விஷயம்!)



‘‘அவர் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசகராக, வழிகாட்டியாக, நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராக இருந்தார்'' என முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பிரதமர்கள் அத்தனை பேரும் பேட்டி கொடுத்தார்கள்.



ஒருபுறம், கிட்டத்தட்ட தங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர் மாதிரி அவர் பிரிட்டன் மக்கள் பலரால் பார்க்கப்பட்டார். அதேநேரம், ‘மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அரசாங்கங்கள் உலகெங்கிலும் ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கையில் மன்னராட்சி எதற்காக' எனக் கேள்வி கேட்கும் மக்களாட்சி ஆதரவாளர்கள் ஒரு பெரும் இயக்கமாகவே இங்கிலாந்தில்இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.



‘அவருடைய மரணத்திற்கு வருந்துகிறோம். இருப்பினும் நாங்கள் மன்னராட்சியை எதிர்க்கிறோம். புதிய அரசராக சார்லஸை ஏற்க மறுக்கிறோம்' என Sinn Fein என்கிற ஐரிஷ் அரசியல் கட்சி அறிவித்துள்ளது.



இந்தியா உட்பட எத்தனையோ நாடுகளை இங்கிலாந்து அடிமையாக வைத்திருந்ததை சரித்திரத்திலிருந்து மாற்றிவிட முடியாது. ‘ஜாலியன்வாலா பாக் படுகொலைக்கு அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்' என்ற குரல்கள் எலிசபெத் மகாராணியின் இந்திய வருகையின்போது எழுந்தன. ‘‘சரித்திரத்தில் சில சம்பவங்கள் சோகம் தரக்கூடியவை. சில சம்பவங்கள் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியவை. சோக சம்பவங்களிலிருந்து நாம் பாடம் கற்கலாம்'' என்ற ரீதியில் அவர் மன்னிப்பு கேட்காமல் அதைக் கடந்து போனது சர்ச்சைக்குள்ளானது.



சொல்லப்போனால், 2012-ல் அன்றைய அரசாங்கம் எடுத்த சில நடவடிக்கைகள் காரணமாக அரச குடும்பத்திற்கு வருடா வருடம் தரப்படும் - கிட்டத்தட்ட ஊதியம் அல்லது கப்பம் மாதிரி தரப்படும் - தொகை சீரமைக்கப்பட்டது. அரச குடும்பத்தின் செலவுகள் இன்றைக்கு தணிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன.