உங்களுக்கு 40 வயதாகிவிட்டதா... உங்களுடைய முதலீடு எப்படி இருக்க வேண்டும்?

பதற்றம் வேண்டாம்...

“40 வயதுவரை எந்த வகையிலும் திட்டமிடாமல் வாழ்ந்துவிட்டோமே, இனி இருக்கிற 10, 20 ஆண்டுகளில் பணம் சேர்க்க வேண்டுமே என்று நினைத்து பதற்றப் படாதீர்கள். பதற்றம் மேலும் சில தவறுகளைச் செய்ய வைத்துவிடும். இனிமேலாவது வாழ்க்கையை நீங்கள் திட்டமிட்டு நடத்தினால்தான் சிக்கலின்றி தப்பிக்க முடியும். அடுத்த 15 முதல் 20 ஆண்டுக் காலத்துக்கு முறையாக முதலீடு செய்து வருமானம் ஈட்டலாம். Better late than never என்கிற மாதிரி, தாமதம் என்றாலும் இனியாவது ஆரம்பியுங்கள். நீண்ட கால முதலீட்டுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு உள்ளதால், முறையான அஸெட் அலகேஷன் செய்து முதலீடு செய்தால், நீங்கள் ஓரளவுக்காவது பணம் சேர்க்க முடியும் என்பது நிச்சயம்.