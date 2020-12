2021-ம் ஆண்டு... இனி நம் முதலீடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? - புத்தாண்டுக்கு உற்சாகமாகத் தயாராவோம்!

டைவர்சிஃபிகேஷன் (பலவகைப் படுத்துதல்)



அஸெட் அலொகேஷனின் இன்னொரு பகுதிதான் டைவர் சிஃபிகேஷன். தங்கத்தில் முதலீடு என எடுத்துக்கொண்டால், ஆபரணம் வாங்கப் போகிறோமா, ரிசர்வ் வங்கியின் கோல்டு பாண்டில் முதலீடு செய்யப் போகிறோமா அல்லது பங்குச் சந்தை மூலம் கோல்டு இ.டி.எஃப்பில் இறங்கப் போகிறோமா என்பதை முடிவு செய்யலாம். ரியல் எஸ்டேட் வாங்க விரும்புகிறோம் என்றால் நிலமா, வீடா, ஃப்ளாட்டா அல்லது கமர்ஷியல் சொத்துகளா என்ற தேர்வை சீர்தூக்கிப் பார்க்கலாம்.



கடன் சந்தையில் பேங்க் எஃப்.டி, கம்பெனி பாண்டுகள், ரிசர்வ் வங்கியின் பாண்டுகள், போஸ்ட் ஆபீஸ் சேமிப்புகள் கடன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்று பலரகம் உண்டு. பங்குச் சந்தை முதலீட்டிலும் நேரடியாக ஈடுபடுதல், ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் மூலம் ஈடுபடுதல் என்பவை தவிர, லார்ஜ்கேப், மிட்கேப், ஸ்மால்கேப், செக்டார் பங்குகள், இன்வெஸ்ட்டிங், டிரேடிங், இன்ட்ரா டே, எஃப் அண்ட் ஓ என்று பலதரப்பட்ட வகைகள் உண்டு. இவை பற்றி முன்கூட்டியே அறிந்து, யோசித்து புதிய முதலீடுகள் பற்றிய முடிவை எடுத்தால், நம் போர்ட் ஃபோலியோவும் கைதேர்ந்த தோட்டக்காரன் வைத்த மரம் செடி போல கிடு கிடு வளர்ச்சி பெறும்.



உங்கள் நிகர மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்..!



உங்கள் சொத்துகள் என்னென்ன, கடன்கள் என்னென்ன என்று பட்டிய லிட்டு, சொத்து மதிப்பிலிருந்து கடன் மதிப்பைக் கழித்தால் வருவது உங்கள் நிகர மதிப்பு. ஒவ்வொரு வருடமும் நம் நிகர மதிப்பு ஏறுமுகமாக இருக்க வேண்டும். கடன்கள் குறைய வேண்டும்; சொத்து மதிப்புகூட வேண்டும். இதை நாம் வருடம் ஒருமுறை யாவது கண்காணித்தல் அவசியம். இது வெறும் கணக்குப் பார்ப்பதற்காக மட்டுமல்ல; வருடா வருடம் நம் நிகர மதிப்பு கூடுவதைப் பார்க்கும்போது ஏற்படும் அலாதி ஆனந்தத்துக்காகவும் கூடுதல் உற்சாகத்துக்காகவும்தான்.



குடும்பம் தெரிந்துகொள்ளட்டும் (Let the Family Know)



இரு மாதங்களுக்கு முன் வாட்ஸ்அப்பில் வைரலாகப் பரவிய செய்திதான். நாம் எவ்வளவுதான் சம்பாதித்தாலும், சேர்த்து வைத்தாலும், பெருக்கினாலும், அது யாருக்குப் போய் சேர வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அவர்களுக்குத் தெரியாமல்போனால் நம் முயற்சிகள் அத்தனையும் வீணே. ஆகவே, நம்மிடமிருக்கும் சொத்து விவரங்களைப் பட்டியலிட்டு, அவை இருக்கும் இடம், அது சம்பந்தமான ஆவணங்கள் இருக்குமிடம் இவற்றை கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபைலாக ஏற்றிவிட்டால், பாஸ்வேர்டு கொடுத்து சேவ் செய்து, அந்தப் பாஸ்வேர்டை முக்கியமான நபர்களிடம் பகிரலாம்; அல்லது க்ளௌட் கம்ப்யூட்டிங் முறையில் சேவ் செய்து, குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் பார்க்கும்படி ஏற்பாடு செய்யலாம்.



இதுபோலவே நமது தினசரி வாழ்வுக்குத் தேவையான பிறப்புச் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், கடன் விவரங்கள், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், உயில், இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசிகள் ஆகியவற்றை நகல் எடுத்து ஒரு சிறிய பெட்டியில் போட்டு வைத்தால் ஒரு அவசரம் என்று வரும்போது அதை மட்டும் கையில் எடுத்துச் சென்றால் போதும்.



காலம் எத்தனையோ நல்ல / கெட்ட மாற்றங்களைக் கொண்டு வருகிறது. அதற்குத் தகுந்தாற்போல், நம் சிந்தனையிலும் செயல்பாடுகளிலும் மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவது அவசியம்.



வருகிற 2021-ல் உங்கள் முதலீடு லாபகரமாக அமைய வாழ்த்துகள்!