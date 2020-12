கடன் சந்தைகளிலும் கவர்ச்சிகரமான முதலீட்டு வாய்ப்புகள்..!

தற்போதைய இந்தியப் பங்குச் சந்தையின் தொடர் ஏற்றதுக்குக் காரணம்..?

தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியப் பங்குச் சந்தையின் வளர்ச்சி, மதிப்பு... இதில் எதன் அடிப்படையில் முதலீடு செய்வது லாபகரமாக இருக்கும்?

“நடப்பு 2020-ம் ஆண்டில் இதுவரை செயல்திறன் பரவல் அடிப்படையில் நடந்த வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு (growth and value) இரண்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு, 2000–ம் ஆண்டின் தொழில்நுட்பத்துறை வீழ்ச்சியைவிட மிகப்பெரியதாகவும் மிக அதிக மாகவும் உள்ளது. ஒப்பீட்டளவில் வளர்ச்சியைவிட மதிப்பீட்டு கருப்பொருள் (Value theme) கவர்ச்சிகரமாக மதிப்பிடப் படுகிறது. மேலும், ஏராளமான பணப்புழக்கம் காரணமாக அமெரிக்க டாலரின் வெளிமதிப்பு மேலும் குறையக்கூடும்.



வரலாற்றுப் போக்குகளின் அடிப்படையில், வளர்ந்து வரும் சந்தைகள் (Emerging markets) அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு குறைவுடன் சிறப்பாகச் செயல் படுகின்றன. வரலாற்று ரீதியாக, மதிப்புக் கருப்பொருள் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஒரு கருப்பொருளாக மதிப்பு என்பது வளர்ச்சியைவிட சிறந்தது என நம்புகிறோம்.”