தாம்பரம் மாணவி ஸ்ருதி வழக்கு: எட்டு பேர் விடுதலையானது எப்படி?! - தீர்ப்பின் முழு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்

இந்த வழக்கு செங்கல்பட்டு கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. வழக்கு விசாரணை முடிவடைந்து நீதிபதி காயத்ரி, கடந்த 25-ம் தேதி தீர்ப்பளித்தார். அதில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட எட்டு பேரையும் அவர் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார். இது, மாணவி ஸ்ருதியின் பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.

நீதிமன்ற தீர்ப்பின் முழுவிவரம்....

இந்த வழக்கில் முதல் எதிரியான பேருந்தின் டிரைவர் சீமான் என்பவர் மீது 279, 304(ii) IPC and 182(A) r/w 109, 190 of M.V.Act ஆகியவற்றின் கீழ் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தனர். இரண்டாவது எதிரியாக பேருந்தில் கிளீனராக வேலைப்பார்த்தவன் சிறுவன். இவன் சிறுவன் என்பதால் இவர் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் Juvenile Justice Board-க்கு மாற்றப்பட்டது. மூன்றாவது எதிரியாக பள்ளியின் தாளாளர் விஜயன் மீது 304(ii) r/w 109 IPC, 182(A)M.V.Act r/w 109 IPC, 190 of M.V.Act ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டது. அதையடுத்து அடுத்தடுத்த எதிரிகள் பால்ராஜ், பிரகாசம், ராஜசேகர் ஆகியோர் மீது 304(ii) r/w 109 IPC ஆகியவற்றின் கீழும் ரவி, யோகேஷ் சில்வரா ஆகியோர் மீது 304(ii) r/w 201, 465 IPC ஆகியபிரிவுகளின் கீழும் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தனர்.