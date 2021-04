சோலி சோரப்ஜி: உச்சநீதிமன்றத்தைத் தயங்காமல் விமர்சித்தவர், மனித உரிமைகளுக்காகப் போராடியவர் மறைவு!

இந்திய அரசியலமைப்பில் பெரும் மாற்றங்களை கொண்டு வந்த முக்கிய வழக்குகளான கேசவனந்த பாரதி vs. தி ஸ்டேட் ஆப் கேரளா, மேனகா காந்தி vs. யூனியன் ஆப் இந்தியா, எஸ்.ஆர். போம்மாய் vs. யூனியன் ஆப் இந்தியா போன்ற வழக்குகளில் வாதாடியவர். தன்னுடைய அறுபது ஆண்டுகால வழக்கறிஞர் பணியில் கம்பீரமான தெளிவான வாதங்களுக்குச் சொந்தக்காரர். அவரது ஆளுமை, சட்ட அறிவு, எதிர்கட்சியினருக்கு அவர் கொடுக்கும் மரியாதை என பலவிஷயங்களை நினைவுகூர்ந்து அவருடன் பணிபுரிந்த மூத்த வழக்கறிஞர்கள் புகழாரம் சூட்டுகின்றனர்.