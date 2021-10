மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் 5G - இனியும் இனிது - 27 - சுவாமி சுகபோதானந்தா

சம்பள விஷயம்தான் என்றில்லை. உண்ணும் உணவு, கேட்கும் இசை, பார்க்கும் படம் என எல்லாவற்றிலும் நம் எதிர்பார்ப்பைக் குறைத்துக்கொண்டோமென்றால் நமக்கு ஏமாற்றங்களும் இருக்காது. கணவன் - மனைவி உறவில் மிக அவசியமான பண்பு இது. பிக்பாஸ் பெஸ்ட்டா, சர்வைவர் பெஸ்ட்டா எனக் கேட்டாலும் சரி, பேஸ்புக்கா, இன்ஸ்டாகிராமா எந்தத் தளம் பிடிக்கும் எனக் கேட்டாலும் சரி, பதில்கள் வேறுவேறாகத்தானே இருக்கப்போகின்றன.



It is OK to have differences என்கிற சூத்திரத்தை இரண்டு பேருமே ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தால், இருவருக்கும் இடையில் இருக்கும் காதல் நிலைக்கும். ஆனால், இந்த சூத்திரம் வொர்க்கவுட்டாக கணவன் மனைவி இருவரும் மற்றவருடைய பெர்சனல் ஸ்பேஸை மதிக்கவேண்டியது அவசியம்.



பிணக்குடன் வந்த ஒரு தம்பதியை சமாதானம் செய்துவைத்தேன். மனைவி சமாதானமாகிவிட்டார். கணவரோ ஆகவில்லை. சபை நாகரிகம் கருதி, கடைசியாய் மனைவியோடு கைகோத்துக்கொண்டார். ‘‘நீங்கள் வலிந்து இப்படிச் செய்யவேண்டிய அவசியமில்லை’’ என நான் சொன்னதும், சட்டெனக் கையை விடுவித்துக்கொண்டார். மற்றொருமுறை இதேபோல சமாதானமாகாத கணவர் ஆனாலும் தன் மனைவியை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கும் பொருட்டு பொய்யான நிறைவை வெளிப்படுத்தினார். அது பொய்யென அவரின் மனைவியால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையென்றாலும் அனுபவம் வாய்ந்த என் கண்களுக்குத் தெரிந்தது. என்னைக் கேட்டால் முதல் ஆளைவிட இரண்டாவது ஆள் செய்ததுதான் சரி என்பேன். ‘என்ன மனைவியிடம் பொய்யாக நடிக்கச் சொல்கிறீர்களா?’ என உங்களுக்குத் தோன்றலாம். ஆனால் ஐடியலிஸ்ட்டிக்காக இருப்பதைவிட பிராக்டிக்கலாக இருப்பதுதான் ஒரு உறவைக் காப்பாற்றும். அரிச்சந்திரனாகவே இருந்தாலும் குழந்தை நிலாவைத் தொட ஆசைப்பட்டால் குளத்து நீரில் தெரியும் நிலாவின் பிம்பத்தைக் குழந்தையிடம் காட்டி சமாதானப்படுத்துவதில் தவறில்லை.



கணவன் - மனைவியிடையே பொய் சொல்லக்கூடாது என்றுதானே காலங்காலமாகச் சொல்லி வளர்க்கிறார்கள் என உங்களுக்குத் தோன்றலாம். மிகத் தீவிரமான பிரச்னைகளில் நீங்கள் உங்கள் துணைக்கு நேர்மையானவராக இருப்பது முக்கியம். ஆனால் சின்னச் சின்ன ஈகோ முட்டல்கள், கருத்து வேறுபாடுகளுக்கெல்லாம் அப்படி இருக்கவேண்டியதில்லை. நான் எப்போதும் சொல்வதுபோல Greater Good-ஐ மனதில் வைத்துச் செயல்படுவதுதான் சரியாக இருக்கும்.



ஒருவர் கணவனிடமோ, மனைவியிடமோ உண்மையைப் பேசுகிறாரா என்பது முக்கியமல்ல; உண்மையாக இருக்கிறாரா என்பதுதான் முக்கியம். உண்மையைச் சொல்லாமலிருந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாமென்றால் அப்படியே இருந்துவிட்டுப்போகட்டுமே.



‘குற்றமற்ற நன்மை விளையுமென்றால் பொய்யும் வாய்மைபோல் கருதப்படும்’ என்று ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளுவரே தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். அது நூறு விழுக்காடு இல்வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும்.

