“என் புத்தகம் திருப்பி அடிக்கும்! ”

கோவை ஆனைக்கட்டி மலையில், 2019-ல் நடந்த கோர விபத்து அது. குடி போதையில் பைக்கில் அசுர வேகத்தில் வந்த இளைஞர்கள் ஏற்படுத்திய விபத்து, ‘மக்களின் மருத்துவர்’ என்று கோவை மக்களிடம் நற்பெயர் பெற்ற மருத்துவர் ரமேஷின் மனைவி ஷோபனாவின் உயிரைப் பறித்தது. நொறுங்கிப்போன ரமேஷ், மனைவியின் சடலத்துடன் அந்தச் சாலையில் இருந்த டாஸ் மாக்கை மூடச்சொல்லிப் போராடினார். டாஸ்மாக் கடைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது. அந்த விபத்தில், கால் பகுதி துண்டாகி ரத்த வெள்ளத்துடன் மருத்துவமனையில் அனு மதிக்கப்பட்டார் ரமேஷின் மகள் சாந்தலா.



எந்த இடத்தில் தாயை இழந்து, தானும் மறு பிறவி எடுத்தாரோ அதே இடத்தில் இன்று மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்னைக்காகச் செயல்படத் தொடங்கியிருக்கிறார் 17 வய தாகும் சாந்தலா. தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள சட்ட விரோத செங்கல் சூளைகளுக்காக நடந்த கனிம வளக் கொள்ளைக்கு எதிராக ஏராளமானோர் போராட் டங்கள் நடத்தினாலும், சமீப காலமாக சாந்தலாவின் குரல் அங்கு ஓங்கி ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது. தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள நீர்நிலை பாதிப்புகளை செயற்கைக் கோள் மூலம் ஆவணப்படுத்தி, ‘Stuck in the Days of Abundance: The Strange Case of Streams at Thadagam Valley’ என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் சாந்தலா. செம்மண் கொள்ளை மாபியாக்களின் சுரண்டல்களை நேரடியாக ஆய்வு செய்தபோது, அவர்களின் தாக்குதலுக் கும் உள்ளாகியிருக்கிறார். எழுத்தில் மட்டுமல்ல, களத்திலும் செயற்பாட்டாளராக நிற்கும் சகுந்தலாவை சந்திக்க, மருத்துவர் ரமேஷ் இல்லத்துக்குச் சென்றோம்.