படிக்கும்போதே புத்தகங்கள் வெளியீடு... இலக்கிய உலகில் இளம் மாணவிகள்!

ஆர்.எஸ்.ஷ்வேதா , முதுகலை ஆங்கிலம், லேடி டோக் கல்லூரி | புத்தகம்: Between And Beyond

‘`வாசிப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு விதமான அனுபவத்தை, பார்வையை தரக்கூடியது. 21 ஆங்கிலக் கவிதைகள் அடங்கிய என் தொகுப்பும் அப்படித்தான். என் கவிதை வரிகளுக்கான அர்த்தத்தை, நேரடி எழுத்துக்கு அப்பாற்பட்டு வேற கோணத்திலும் வாசகர்களால் அணுக முடியும். அது அவரவர் ரசனை, சிந்தனையைப் பொறுத்து அமையும். அதனாலதான் புத்தகத்துக்கு `Between And Beyond'னு தலைப்பு வெச்சேன். கொரோனா காலத்தில் ’21 நாள்கள் 21 கவிதைகள்’னு இணையத்தில் நடந்த ஒரு போட்டியில் எழுத ஆரம்பிச்சு, அதை இப்போ தொகுப்பா மாத்தியிருக்கோம். புக் லீஃப் பப்ளிகேஷனுக்கு நன்றி. நான் என்ன எழுதினாலும் என்னுடைய முதல் வாசகர் அம்மா, அதை மெருகேற்றும் முதல் விமர்சகர் அப்பா!”