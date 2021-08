இல்(லாத) அறம் - சிறுகதை

‘`ஏன் இப்படில்லாம் சொல்றே ? என்னிக்கிருந்தாலும் நீதானே எனக்குப் பொண்டாட்டி! நான் என்ன அவளுக்குத் தாலியா கட்டப் போறேன்?’’

`ஒரு கேக்கைக் கத்தியால் வெட்டி இரண்டு பேரும் பங்கு போட்டுச் சாப்பிடுங்கள்’ என்பதான பாவனை யில் சர்வ சாதாரணமாகச் சொல்லி விட்டான். கேட்கக் கூசிற்று சந்தியா வுக்கு.

‘`ச்சீய்... இப்படிப் பேச உனக்கு வெக்கமா இல்ல... புருஷனைப் பங்கு போட்டுக்குறது எந்த ஊர் கலா சாரம்...’’

‘`பொண்ணைக் கட்டிக் குடுத்த வீட்ல அம்மா டேரா போடுறது மட்டும் எந்த ஊர் கலாசாரம்? பழைய பழக்கங்களையெல்லாம் இப்ப நம்ம செளகர்யத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கிறதில்லையா? அப்படித்தான் இதுவும்’’ - ரெடி மேடாக பதில் வந்தது அவனிட மிருந்து.

‘`Times are changing சந்தியா. You grow up. போன ஜெனரேஷனோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற. நம்ம ஜென ரேஷனோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற. புது வாழ்க்கை முறையோடு உன்னைப் பொருத்திக்கோ’’ என்று சொன்னான்.

``நமக்கும் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு சூர்யா. நாளைக்கு அவளுக்கு இப்படியொரு நெலைமை வந்தா உன்னால தாங்க முடியுமா?’’

``அதான் சொன்னேன்ல... காலம் மாறிக்கிட்டிருக்கு. அவ காலத்துல இன்னும் எப்படியெல்லாம் மாறுமோ... யாருக்குத் தெரியும்’’ தோளைக் குலுக்கிக்கொண்டான்.

அன்றிரவு பொழுது வாக்கு வாதத்திலும், அவளது கண்ணீரிலும் கரைந்தது. அவன் முடிவாகச் சொன்னான்.

‘`அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டு சேர்ந்து வாழ உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா, ம்யூச்சுவல் கன்சன்ட் கொடு. டைவர்ஸ் வாங்கிக்கலாம்.’’

பூங்காவில் ஜன நடமாட்டம் குறைந்திருந்தது. தொலைவில் ஒரு இளம் தம்பதி குலுங்கிக் குலுங்கிச் சிரித்துப் பேசியபடி அந்த மாலைப் பொழுதை ரம்மியமாக்கிக் கொண்

டிருந்தார்கள். ‘பழைய காதல் முளைச்சு வந்து குலைச்சுப் போடாம இந்த சந்தோஷம் இவர்களுக்கு நிலைச்சு இருக்கட்டும்’ என்று நினைத்துக்கொண்டாள்.

குழந்தைகளுடன் விளையாடி விட்டு வந்த நவீனா, சந்தியாவின் காலடியில் கிடந்த மஞ்சள் பூக்களை கை நிறைய அள்ளினாள்.

பெஞ்ச்சிலிருந்து எழுந்த சந்தியா சொன்னாள்... ``நவி... கீழ போட் டுட்டு வா, போலாம். அதெல்லாம் குப்பை.’’