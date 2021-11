தமிழ் நெடுஞ்சாலை - 34 - கங்காருகளின் தாயகம்!

சிட்னியின் முத்திரை மோதிரம் போன்ற ஒப்பேரா மாளிகையின் (Sydney Opera House) சூழல் வனப்பு சொக்கவைக்கிறது. டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த ஜோர்ன் அட்சன் வடிவமைத்தது. ``இக்கட்டடத்தில் பட்டுத் தெறிக்கும்வரை தனது ஒளி எவ்வளவு அழகானது என்று சூரியனுக்கே தெரியாது’’ என்று சொல்கிறார் பிரபல கட்டடக் கலைஞரான லூயிஸ் கான். இதைவிட வேறு என்ன சொல்லிவிட முடியும்?



சிட்னியில் இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகள் விருந்தளித்தனர். ஆஸ்திரேலியப் பழங்குடிகள் பற்றி உரையாடுகையில் திடீரென்று தமிழர்கள் பற்றிய பேச்சுவந்தது. சிட்னியில் தமிழர்கள் நடத்திய ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் பற்றிச் சொன்னார்கள். சிட்னியில் எழுப்பிய குரல் அலங்காநல்லூருக்கும் கேட்டது என்றேன். ஏன் இப்படி என்றார் அந்த அதிகாரி. `டிசைன் அப்படி’ என்றேன். இதை எழுதும்போது நனவோடையில் மிதக்கிறேன். 2019 டிசம்பரில் சென்னையில் வெளியான Journey of Civilization: Indus to Vaigai என்ற எனது நூலை 2020 மார்ச்சில் மெல்பன் பாராளுமன்ற வளாகத்தில் நடந்த தமிழ் மரபுக் கண்காட்சியில் வைத்து அழகுபார்த்துவிட்டார்கள் தமிழர்கள். வியப்பானவர்கள்.



கோல்டுகோஸ்ட்டில் குர்ரும்பின் வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் பார்த்த கங்காருகள். ஆஸ்திரேலியாவின் பழங்குடிகளைப்போலவே இனம்புரியாத ஏதோ ஒன்றின் குறியீடாகத் தோன்றுகிறது. 65,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆதிகுடிகள் எப்படித்தான் இந்தத் தனித்த கண்டத்தைக் கண்டடைந்தார்களோ! தனித்துவமான 400 தொல்குடிகள், மொழிக்குழுக்கள். இந்த மொழிகள் பெரும்பாலானவை வழக்கொழிந்து போய்விட்டன. எஞ்சியிருப்பவை இல்லாமல்போகும் அபாயத்தின் விளிம்பில். ஒலிகள் ஓய்ந்துபோகும் மொழிகளின் மரணம் துயரமானது.



வரலாற்றின் நீளமும் நிகழ்காலமும் தலைகீழ்விகிதமோ! நவீன ஆஸ்திரேலிய வரலாற்றின் வயது 250 ஆண்டுகள்தான். இப்போது உலகின் மிக முக்கியமான, பொருளாதார வளர்ச்சிமிக்க நாடுகளில் ஒன்று. வாழ்க்கை வசதி தரப்பட்டியலில் எட்டாவது இடம். சிறந்த மக்களாட்சிகளின் பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடம். மக்கள்தொகையில் 30 சதவிகிதம் புலம்பெயர்ந்தோர். உலகின் மிகப்பழைமையான நாகரிகங்கள் செழித்த நாடுகளின் இன்றைய நிலைமையை நினைத்துப்பார்க்கிறேன். சுமேரிய மெசபடோமிய நாகரிகம் செழித்த பூமியின் தற்காலப்பெயர் இராக்!



ஜூன் 8-ம் நாள், 2018. எனது அறையில் கோபிசந்த். ஒடிசா தலைமைச் செயலகத்தில் `எல்லைகளுக்கு அப்பால்’ (Going Beyond Boundaries) என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற அழைத்திருந்தோம். சொற்பொழிவு அரங்கிற்கு அவரை அழைத்துச் செல்லும்போது காமென்வெல்த் இறுதி ஆட்டத்தில் என்ன நினைத்தீர்கள் என்று கேட்டேன். சிறந்த விளையாட்டுப் பயிற்சியாளருக்கு துரோணர் பெயரில் விருது அளிப்பது முரண் என்ற எனது கருத்தை அவரிடம் பகிரத்தோன்றியது. பகிர்ந்தேன்.



2018 நவம்பர் 28. புவனேஸ்வரத்தில் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடக்கவிழா. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ஹாக்கி கீதத்தை அரங்கேற்றுகிறார். மாதுரி தீட்சித் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நடனக்கலைஞர்கள் பங்கேற்ற சிறப்பு நடனம் உலகின் பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டாடுகிறது. பல் அடுக்கு நடன மேடையின் மேலடுக்கில் குறியீட்டுப்படிமமாய்.ஒடிசா பழங்குடிகள் நடனம். ஷாருக்கான் உலக ஹாக்கி வீரர்களை வரவேற்கிறார். இருளைக்கிழித்து ஒளிர்கிறது வாண வேடிக்கை. அன்று எனது 60வது பிறந்தநாள். அடுத்த இரண்டு நாள்களில் ஆட்சிப்பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றேன்.



இந்தியா-பெல்ஜியம் களமிறங்கும் ஆட்டம். இந்திய அணி கேப்டன் மன்பிரீத் சிங்கை கரம் பிடித்து மைதானத்திற்குள் அழைத்து வருவது, ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வந்திருக்கும் நிஷ்தா. கரவொலியில் அதிர்கிறது கலிங்கா விளையாட்டரங்கம்.

- பயணிப்பேன்