தமிழ் நெடுஞ்சாலை - 35 - கலைஞர் என்னும் பரிவுத்தமிழ்

இந்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் 12.10.2004-ல் வெளியிட்ட No.IV-14014/7/2004-NI-II அரசு ஆணை, தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவித்தது. 150 ஆண்டுக்காலக் கோரிக்கை. “தமிழைச் செம்மொழியாக்க சூரிய நாராயண சாஸ்திரி என்கிற பரிதிமாற்கலைஞர் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கை பூத்து, காய்த்து, பழுத்து, அழுகிவிடுமோ என்று அஞ்சியிருந்த காலத்தில், மத்திய அரசு தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவித்தது” என்று தனது கட்டுரையில் குறிப்பிடுகிறார் கலைஞர் மு.கருணாநிதி.



இந்திய அரசு ஆண்டுதோறும் சம்ஸ்கிருதம், பாலி, பிராகிருதம், அரபி, பாரசீகம் ஆகிய பண்டைய மொழி அறிஞர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் விருது அளித்து கௌரவித்துவந்தது. இந்த ஐந்து மொழிகள் பட்டியலை யார் எப்போது முடிவு செய்தார்கள் என்பது தெரியவில்லை. தோற்றத் தொன்மையும் தொடரும் இளமையும் கொண்ட வாழும் மொழியான தமிழ் மொழி அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 8வது அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ள 22 இந்தியமொழிகளில் ஒன்றாகவே கருதப்பட்டது.



தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவித்தது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம். செம்மொழி என்று அறிவிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய மொழி தமிழ். அதன் பின்னர் சம்ஸ்கிருதம் (2005), கன்னடம் (2008), தெலுங்கு (2008) மலையாளம் (2013) ஒடியா (2014) ஆகிய மொழிகள் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டன.



தமிழின் செம்மொழித் தகுதி குறித்த ஆகச்சிறந்த ஆவணம் ஜார்ஜ் எல்.ஹார்ட் எழுதிய ‘Statement on the status of Tamil as classical language’ என்ற அறிக்கையாகும். தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவிப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட தொடர்முயற்சிகள், அதன் பின்புலமான அரசியல் பற்றி மணவை முஸ்தபா எழுதிய `செம்மொழி உள்ளும் புறமும்’ என்ற நூல் விளக்குகிறது.