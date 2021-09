தமிழ் நெடுஞ்சாலை - 23 - கிரகாம் என்றொரு மானிடன்

2009இல் எனக்குப் பெரும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. 2010இல் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்த கிளாடிஸ் சென்னையில் என்னை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். 2016ஆம் ஆண்டு கிளாடிஸுக்கு ‘சமூக நீதிக்கான அன்னை தெரசா நினைவு விருது’ வழங்கப்பட்டது. 2018 ஏப்ரலில் ஆஸ்திரேலியா சென்றிருந்தேன். கிளாடிஸை நேரில் சந்திக்க விருப்பம், ஆனால் சந்திக்க இயலவில்லை. 2019 செப்டம்பர். சென்னை விமான நிலையம். என் எதிரே திடீரென்று கிளாடிஸ். இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கிறார். முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு. புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டோம். எஸ்தருக்குத் திருமணம் ஆகிவிட்டது. கணவர் பெயர் ரூபென். நான்கு குழந்தைகள். கிளாடிஸ் அங்கேயே ஒரு மருத்துவமனையில் பகுதிநேரமாகப் பணியாற்றுகிறார். அவ்வப்போது பேரக் குழந்தைகளின் படங்களை அனுப்பிவைப்பார்.



2019இல் வெளியான The Least of These என்ற ஆங்கிலத் திரைப்படம் கிரகாமின் வாழ்க்கை பற்றியது. அனீஸ் டேனியல் இயக்கிய இந்தப்படத்தில் ஸ்டீபன் பால்ட்வின், கிரகாம் கதாபாத்தில் நடித்தார். இந்தப் படத்தை இணையத்தில் பார்த்தேன். 1999இல் கிரகாமின் படுகொலை பற்றி இந்தியாவின் குடியரசுத்தலைவர் கே.ஆர்.நாராயணன் கூறியது நினைவிற்கு வந்தது. “இந்தப் படுகொலை உலகின் கொடுஞ்செயல் பட்டியலில் நிச்சயம் இடம்பெறும். தொழுநோயாளிகளுக்காகக் காலமெல்லாம் பாடுபட்ட ஒரு மனிதனை நன்றி பாராட்டி முன்மாதிரியாகக் கொண்டாடாமல் இப்படிக் கொன்றது, இந்தியாவின் சகிப்புத்தன்மைக்கும் மனிதாபிமானத்திற்கும் முற்றிலும் முரணானது.”



அது முதல் குடிமகனின் குரல் மட்டுமல்ல, மனசாட்சியுள்ள ஒவ்வொரு இந்தியனின் குரலும்.

- பயணிப்பேன்

******



ஹான்சன் நோய்

ஹான்சன் நோய் எனப்படும் தொழுநோய், மைக்கோபேக்டீரியம் லெப்ரே எனும் நுண்ணுயிரியால் ஏற்படும் நீடித்த தொற்று நோயாகும். குறிப்பாகத் தோலையும், நுனி நரம்புகளையும் பாதிக்கிறது. தசை இழப்பு ஏற்பட்டு இறுதியாக உறுப்புகளை உருக்குலைக்கும். ‘தொழுநோய் பாவத்தினாலோ சாபத்தினாலோ ஏற்படுவதில்லை. அது ஒரு பாக்டீரியா நோய்’ என்பதைக் கண்டுபிடித்து உலகுக்குச் சொன்னவர் ஜி.எச்.ஏ.ஹான்சன். இவர் நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவர். இதனால் தொழுநோயை ‘ஹான்சன் நோய்’ என்று மருத்துவ உலகம் அழைக்கிறது.



ரிஃபாம்பிசின் (rifampicin), டேப்ஸோன் (dapsone), க்ளோஃபஜிமின் (clofazimine) ஆகிய மூன்று மருந்துகளைக் கொண்ட கூட்டு மருத்துவ முறை (Multi drug Therapy) 1981இல் அறிமுகமானது. இதனால் உலகில் தொழுநோய் வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது. 1980களில் 52 லட்சமாக இருந்த தொழுநோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 2018இல் இரண்டு லட்சம் பேராகக் குறைந்தது நவீன மருத்துவத்தின் மாபெரும் வெற்றி. இந்த இரண்டு லட்சம் பேரில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்தியர்கள் என்பது வருத்தத்திற்குரிய உண்மை.



“தொழுநோயை ஒழிக்கமுடியவில்லை என்பது எனது வாழ்நாளில் நான் செய்யமுடியாமல் போன ஒரு பணி” என்று வருந்தினார் மகாத்மா காந்தி. அவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட ஜனவரி 30 இந்தியாவில் தொழுநோய் தினமாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.