தங்கத் தாமரைகள் - சிறுகதை

நான், முற்றிலும் நரைத்துப்போயிருந்த என் தாடியைத் தடவியபடி டி.வி பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். புதுடெல்லி, நேஷனல் மீடியா சென்டரில் தேசியத் திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட இருந்தன.

சரியாக 4 மணி ஆனவுடன் தகவல் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சரும், பார்த்தவுடனேயே அறிவுஜீவிகள் என்று அறிந்துகொள்வதற்கு வசதியாக காட்டன் குர்த்தா, வெளுத்த தலைமுடி, தாடியுடன் நடுவர் குழுத் தலைவர்கள் மூன்று பேரும் மேடைக்கு வந்து அமர்ந்தனர்.

அமைச்சர், “Namaskar and Good After Noon to all of you… Today we are here to announce the winners of the ...th National Film Awards. The National Film awards are given in five categories…” என்று ஆரம்பிக்க… நான் பதற்றத்துடன் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்துப் பற்றவைத்துக்கொண்டேன்.