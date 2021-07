காலேஜ் சேரணுமா? இந்தக் கல்லூரியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

கல்வி என்பது எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்பதைக் கற்றுத் தந்து, ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளைத் தூண்டும் விதம் அமைய வேண்டும்...

இந்த உன்னத நோக்கத்துடன் 1994ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனம்தான் பொன்னியம்மன் கல்வி அறக்கட்டளை. கல்வியின் மூலம் மாணவர் வாழ்வில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட, 'தங்கவேலு பொறியியல் கல்லூரி'யை நிறுவிய இவ்வறக்கட்டளை பாடங்களையும் ஒழுக்கத்தையும் மாணவர் சமுதாயத்திற்கு புகட்டி வருகிறது.

கல்வியின் மூலம் சமுதாயத்தின் எல்லா தேவைகளையும் தாமே பூர்த்தி செய்துகொள்ள முடியும் என்ற நோக்கோடு டி.ஜெ.கல்வி அறக்கட்டளை 2000ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இந்தக் கல்வி அறக்கட்டளை டி.ஜெ.பொறியியல் கல்லூரி, டாவின்சி கட்டட வடிவமைப்பு கல்லூரி (Davinci School of Design and Architecture), சென்னை கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (Chennai College of Arts and Science) ஆகியவற்றை நிறுவி மாணவ சமுதாயத்தினரிடையே பொறுப்புணர்வையும் சமுதாய முன்னேற்றத்தில் அவர்களின் பங்கையும் உணர்த்தி வருகிறது.

கடின உழைப்பு, ஒழுக்கம், படிப்பைக் கற்றுத்தருவதில் நேர்மை ஆகியவற்றில் மேன்மை பெற்று விளங்கும் இக்கல்லூரிகள் மாணவ மாணவிகளின் அறிவையும், ஆற்றலையும் கூர்மைப்படுத்துவதோடு அவர்களைக் கற்பனை வளம் கொண்டவர்களாகவும் திறமை உடையவர்களாகவும் உருவாக்குவதையே பிரதான இலட்சியமாக கொண்டுள்ளன.

தங்கவேலு பொறியியல் கல்லூரியும், டி.ஜெ.பொறியியல் கல்லூரியும் அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தால் (AICTE) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. Davinci School of Design and Architecture இந்தியக் கட்டிடக்கலை கழகத்தால் (COA) அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது.