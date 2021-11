காரட், ஹால்மார்க் என்றால் என்ன... தங்கம் எப்படி மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது? | Doubt of Common Man

ஹால் மார்க் தங்கம்

ஹால் மார்க் என்பது இந்தியாவில் தங்க அணிகலன்களின் தரத்தை மதிப்பிடும் முறையாகும். ஹால் மார்க் குறியிடப்பட்டிருக்கும் தங்கமானது, இந்தியத் தர நிர்ணயக் கழகம் வகுத்திருக்கும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி, வாங்கும் தங்கத்தின் தூய்மை மற்றும் அளவுக்கேற்ற சரியான விலையினைச் செலுத்துவதற்கு உறுதியளிக்கிறது.

இந்தியத் தர நிர்ணய அமைப்பின் (Bureau of Indian Standards - BIS) உரிமம் பெற்ற ஹால் மார்க்கிங் மையங்கள் (Assaying and hallmarking centers - AHC) இந்தியத் தர நிர்ணய அமைப்பு வகுத்திருக்கும் விதிமுறைகளைக் கொண்டு, தங்கத்தின் தூய்மை அளவுக்கேற்றபடி ஹால் மார்க்கிங்கை வழங்குகின்றன. இந்தியத் தர நிர்ணய அமைப்பிடமிருந்து தங்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கான உரிமங்களை 680 ஹால் மார்க்கிங் மையங்கள் பெற்றிருக்கின்றன. இதே போன்று, ஹால் மார்க் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விற்பனைக்கான சான்றிதழ்களை இந்தியத் தர நிர்ணய அமைப்பிடமிருந்து சுமார் 28,000 தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அணிகலன் விற்பனையாளர்கள் பெற்றிருக்கின்றனர்.

இந்தியத் தர நிர்ணய அமைப்பு 2000-ம் ஆண்டு முதல் தங்கம் மற்றும் தங்கக் கலப்பு உலோகங்களுக்கான தர நிர்ணயங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் கலப்பு உலோகங்களின் நிலை (IS 1417), தூய்மைத் தங்கம், ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் தங்கக் கலப்பு உலோகங்களின் மதிப்பீடு (IS 1418), 23, 22, 21, 18, 14 மற்றும் 9 காரட் தங்கக் கலப்புலோகங்களின் வழிநெறி (IS 2790), ஆபரணத் தங்க உற்பத்தியில் பயன்படும் தங்கப்பற்றுகள் (IS 3095) உள்ளிட்ட வழிகாட்டுதலின்படி தங்கத்திற்கான ஹால் மார்க்கிங் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 2005-ம் ஆண்டு முதல் வெள்ளிக்கும்; ஆபரண வெள்ளி மற்றும் வெள்ளிக் கலப்பு உலோகங்களின் தகுதி நிலை (IS 2112) வழிகாட்டுதலின்படி ஹால் மார்க்கிங் வழங்கப்படுகிறது.